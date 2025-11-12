軍職教官涉洩密案輕生 家屬怒告請求國賠敗訴定讞
〔記者鮑建信／高雄報導〕砲兵訓練指揮部陳姓教官請士官到飛彈指揮部拿取文件，對方卻誤拿機密文件，害他安全考核評列為C等後輕生，家屬認為軍方未出面幫他澄清與死因有關，請求國賠700萬元，被高等法院高雄分院判決敗訴後，不服提起上訴被駁回並定讞。
陳姓家屬指出，其夫陳男任職陸軍砲兵訓練指揮部教官，在2019年6月間，委託薛姓士官向空軍防空暨飛彈指揮部拿取教學所用非機密文件，卻因對方誤取機密文件，在2020年4月間，被調查局搜索。後經校方查明事件緣由，判定為「學員誤解老師原意」結案，但上開洩密案件，仍在司法調查期間，空軍司令部明知陳男沒有洩密，卻將他安全考核評列為C等，陳男因不堪壓力過大，為表清白，在同年7月輕生。
家屬認為陳男接受調查期間，他的長官江男，不僅未向外幫忙澄清，也未依「國軍官兵自我傷害防治實施規定」，將他調整職務，與死亡有因果關係，聲請國家賠償700萬元。
被告空軍司令部則說，陳男因涉嫌刺探或蒐集國防上應秘密文書，依「空軍人員安全考核與鑑定實施計畫」等規定，安全考核評列為C等，並無不當。又說，江男沒有法律依據幫陳男澄清外界流言，況且，陳男為聘雇人員，不是「國軍官兵自我傷害防治實施規定」適用對象，否認有過失。
一、二審認定陳姓教官所受的壓力，不是來自空軍司令部的行為，與死亡沒有因果關係，判決軍方勝訴，陳男家屬不服上訴最高法院，合議庭認為原審認事用法，並無不當，判決駁回，全案落幕。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980
