軍艦巡航攜手機入戰情室 上尉被記大過恐汰除

謝姓上尉軍官涉持手機進入戰情再室，被軍方懲處記大過，不服上訴被高雄高等行政法院駁回。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍謝姓上尉隨軍艦出港執行任務期間，因攜帶手機進入戰情室，被懲處記大過，打行政官司求翻案，高雄高等行政法院認為軍方處分依法有據，判決駁回。

據了解，2023年12月31日上午，謝姓上尉補給長隨海軍146艦隊某軍艦出港執行巡邏勤務，竟於隔年1月3日上午，攜帶民用智慧型手機，進入艦上戰情室(禁制區)使用，被單位開會決議懲處1大過。

謝姓上尉否認持手機進入禁制區，並指相關同袍證詞可疑及單位查證不實，要求還其清白。又說，海軍處分記大過，未考量其為補給官，而非作戰官，甚至無法受訓、晉任，嚴重影響工作權。

高高行表示，據艦上多名同袍指證，謝確有攜帶手機進入禁制區，加上戰情室入口處張貼禁用手機標語及設置手機保管櫃為警示，謝服役已逾13年，不可能不知情，軍方依照規定開會，處分記大過，並無不當，仍可上訴。

