軍規戶外裝備店出事！多人涉案調查中 即起停業

在臉書擁有8.6萬追蹤的軍規戶外裝備店OTT Gear今（11）日突然發布緊急公告，店內多名人員涉入重大事件，且目前已經進入刑事與民事之司法程序調查階段，已超過公司管理範疇，即日起解散並停止營運。

軍規戶外裝備店OTT Gear在臉書上發布緊急公告，公司即日起解散並進入強制性暫停營運，並表示近期公司內部多名人員涉入重大法律事件，且相關情事已正式進入刑事與民事之司法程序調查階段，事件範圍已超越公司一般管理能力，對營運造成重大且不可逆的衝擊。

公司說明，面對如此無法迴避的情況，已無法維持正常營運，並被迫自即日起全面停止所有業務活動。目前已正式啟動公司解散程序及營運關閉措施，並依公司法相關規範進入清算程序，所有後續作業將由指定人員依法律程序處理。

聲明中也強調，目前司法程序仍在持續辦理中，案件涉及人員、範圍及事證相當複雜，於司法機關完成審認前，公司依法不得對外揭露具體細節，唯事件已對公司營運產生實質性阻斷，在法定程序進行到一定程度後，將於本月底重新評估恢復運作的可能性，屆時將再行發布正式通知。

此外，公司表示，對於此突發情況深感遺憾，將盡全力確保所有應負之義務及法律程序確實完成，如需協助或相關聯繫，可透過原官方客服管道提出，將於清算期間安排人力提供必要回覆。

貼文一出不少網友都感到傻眼，「發生什麼事？」「早知道的事情還讓大家預購腰帶，先匯訂金，x的惡意倒閉」「上星期要求三天內匯款，匯完就沒下文了」「大企劃指的是這個嗎」「已經訂購扣款但是尚未出貨請問該如何處理」，也有人猜測「我猜跟軍警個資及國安法有關」「最近一次最相似的案例是公司隔壁鄰居，因為合夥人涉入太子集團，一夜之間解散搬走。」至於詳細情況如何，還有待官方說明。

OTT Gear 軍規戶外裝備 臉書全文如下：

OTTGEAR 緊急公告

公司即日起解散並進入強制性暫停營運

敬啟各位客戶、合作夥伴與社會大眾：

本公司在此發布最嚴正的緊急聲明：

由於近期公司內部多名人員涉入重大法律事件，且相關情事已正式進入刑事與民事之司法程序調查階段，

事件範圍已超越公司一般管理能力，

對營運造成重大且不可逆的衝擊。

在此等無法迴避之情況下，

OTTGEAR 已無法維持正常營運，並被迫自即日起全面停止所有業務活動。

本公司已正式啟動 公司解散程序及營運關閉措施，

並依公司法相關規範進入清算程序，

所有後續作業將由指定人員依法律程序處理，不容外界誤解。

本公司同時強調：

目前司法程序仍在持續辦理中，

案件涉及人員、範圍及事證井然複雜，

於司法機關完成審認前，本公司依法不得對外揭露具體細節，唯事件已對公司營運產生實質性阻斷。

在法定程序逐步進行後，

我們將於本月底重新評估恢復運作之可能性，

屆時將再行發布正式通知。

本次公告旨在向所有客戶與合作方提供最即時且最誠實的資訊。

OTTGEAR 對於此突發情況深感遺憾，

並將盡全力確保所有應負之義務及法律程序確實完成。

如需協助或相關聯繫，

請透過本公司原官方客服管道提出，本公司將於清算期間安排人力提供必要回覆。

負責人林嘉同敬上

