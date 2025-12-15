軍規戶外裝備店突停業 北市消保官說話了

▲知名軍規戶外裝備店突解散停業，北市府法物局表示，將配合商業處調查程序，如業者有違反消保法等相關規定，將由商業處依規定續處。。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 有8.6萬粉絲追蹤的軍規戶外裝備店OTT Gear，近期在臉書公告，內部多名人員涉入重大法律事件，且相關情事已正式進入刑事與民事之司法程序調查階段，並表示已正式啟動調查，公司突然宣布解散程序及終止營運，令消費者錯愕。北市法務局今（15）日指出，統計至今日上午9時止，北市受理「OTT Gear 軍規戶外裝備」申訴案件計3件，法務局將配合商業處調查程序，如業者有違反消保法等相關規定，將由商業處依規定續處。

針對「OTT Gear 5.11 Tactical軍規戶外用品店」無預警於臉書官網公告停止營業，北市法務局簡任消保官葉家豪回應表示，統計至今日上午9時止，北市受理「OTT Gear 軍規戶外裝備」申訴案件計3件。

葉家豪表示，消保法明定企業經營者應確保廣告內容之真實，其對消費者所負擔之義務不得低於廣告之內容，並應於契約成立後確實履行。本案有關民眾反映事項，法務局已橫向通報目的事業主管機關本市商業處，並請其向業者瞭解營運情形及消費者權益等相關事宜。後續，法務局將配合商業處調查程序，如業者有違反消保法等相關規定，將由商業處依規定續處。

消保官指出，另消保官提醒消費者，當初若以刷卡方式付款者，可洽發卡銀行申請爭議款。

