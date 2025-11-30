軍訓化幼兒園每天操2.5小時 中國27歲帥園長意外爆紅：單身嗎？

中國河南省一所軍訓化幼兒園近日爆紅，其園長姬晨亮也因帥氣外表受到討論。翻攝自微博



中國河南一間幼兒園主打每天2.5小時高強度體能訓練，軍訓式管理獲得不少家長青睞，而網友們就此辯論育兒觀念之外，該幼兒園的27歲園長也意外成為輿論中心，不少人傾慕他如同明星般的帥氣外型，跑到他的私人社群告白。

根據河南電視台報導，焦作市一所實施軍訓化的幼兒園，近日在網路上引起熱議，園長姬晨亮受訪解釋，他希望這批5、6歲的幼童們能從小培養抗壓力，面對挫折也部會退縮，因此設計高強度的體能訓練，包括1.3米的跳箱、跳繩、呼拉圈、跑步握等等，節奏快、強度高，每天訓練時間長達2.5小時。

廣告 廣告

家長們對此表示支持，說明小孩開始訓練後，很少生病，食慾很好也不挑食，回家倒頭就睡，另外，專注力提高，也不會沉迷電子產品，在教養上特別順利。

中國河南省一所軍訓化幼兒園近日爆紅，其園長姬晨亮也因帥氣外表受到討論。翻攝自微博

姬晨亮為此也笑說，他發現學生們接受度高，個性不再脆弱敏感，反而勇敢許多，甚至很少請假，放學也不想回家，「忙到不會哭鬧說想回家找媽媽。」

有趣的是，姬晨亮出生於1998年，年僅27歲的他已累積8年的幼教經驗，而他如同明星般的外表搭上188公分的超模身高，在網路上曝光後又掀一波討論度，部分網友們肉搜出他的社群帳號，傳訊告白「求在我家門口開一個」、「請問還招生嗎？」他為此也向大眾說明，目前是單身「但暫時沒有打算談戀愛，」請大家將關注焦點回到幼兒園與孩子們身上。

更多太報報導

中國17歲少年「假退貨」詐1775萬 爽買手機名牌、遭判６年

哪些算「不合理的命令」？ 南韓戒嚴事件後軍隊管理混亂

北海道獵殺960頭熊！焚化場爆滿燒不完 冷凍庫塞不下