軍訓後首亮相 保二特勤執行海纜站防護操演 警政高層緊盯

保二特勤隊經過國軍的軍事訓練後，24日首度亮相，在淡水海纜站進行關鍵基礎設施防護操演。同時，新北與桃園也進行同步演習，警政高層透過直播遠程視導。為因應共軍無人機威脅，政府計劃斥資百億引進以色列反無人機系統，能執行「軟殺」功能，強制接管來襲無人機。

軍訓後首次亮相，保二特勤隊執行淡水海纜站防護操演。（圖／TVBS）

在淡水海纜站的操演中，模擬有不肖人士偽裝成中華電信人員持槍試圖攻佔關鍵基礎設施。保二特勤隊在二三樓陽台部署警力戒護，雙方經過一番激戰後，更多保二特機動中隊抵達支援。這些保二警察與過去不同，他們自前年起接受國防部提供的兵器和戰鬥教練訓練，戰時負責駐守關鍵基礎設施。

淡江大學戰略所副教授林穎佑表示，中共有可能對我們實施多點突擊，藉此刺探我方兵力是否有能力做到統合。值得注意的是，海軍新成立的海鋒大隊第三大隊近期被發現轉駐到淡水，而中科院的建案實際上是飛彈大隊部大樓以及飛彈車的車庫，據悉將於明年2月完工，海軍對此不予置評。但此舉也意味著必要時，飛彈車就能及時就位，衛戍中樞。

保二特勤在新北、桃園同時操演，警政高層透過直播緊盯視察。（圖／TVBS）

針對新型空中威脅，國土辦研擬斥資百億引進以色列反無人機系統。該系統特色是能自動與未授權的無人機配對，使其原本的遙控器失效，接管後將無人機導引至預先設定的降落區域。國防部副部長柏鴻輝對此表示，這些都牽扯到採購的問題，在此不做評論。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘認為，若無人機非用於偵蒐而是攜帶爆裂物或彈藥時，可能會將其引導至空曠處。中共也開始研究利用大量無人機干擾台灣使用星鏈，最新計算顯示需要2000架無人機才能達成。國民黨立委馬文君強調，我們應該建立反制能量，而非只針對特定品牌或對象，面對蜂群無人機的飽和攻擊，制訂有效反制手法已迫在眉睫。

