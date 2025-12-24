軍警勤務加重 薪事誰人知

（圖／本報系資料照）

每到年底，國軍戰、演訓任務頻繁，幹部壓力大，治安問題亦層出不窮，中央大員總習慣以軍事首長「勗勉部隊」草率略過，再不就敦促警方加強「社會安全網」為結論不了了之，但各基層部隊兵員編制不足、警消勤務繁重的情形卻未緩解。

今年稍早，中央政府所編列115年總預算未包括調高軍、警、消的薪資與退休年金，讓擔任社會安全穩定的第一線公僕士氣受到影響，民進黨政府此舉，形同忽略這些擔任高強度工作的公職人員服務熱誠。

其次，參考立法院預算中心公布統計資料，近3年半來志願役提前離退人數逐年增加，從521人遞增至1072人，今年光是上半年已有430人離退，儘管受到各項加給的鼓勵作用而暫時趨緩，但在兩岸關係持續不明朗且國際局勢詭譎的大環境氛圍下，可想像就算再過幾年，軍職人員招募不足的窘境不易獲得改善。

從根本而論，執政者需要思考以最優先順位提升志願役人員的待遇和福利，將調高薪俸、退休年金視為和軍購等同重要的政策，並改善兩岸關係回到良性溝通的正軌，才能拉抬新進軍職人員的質與量。

平心而論，這幾年台海情勢受民進黨意識形態作祟干擾，復以美國關稅、俄烏戰爭等因素，造成全球地緣政治緊張升級，連帶影響台灣經濟與人心浮動，讓原本好不容易招募入伍的志願役人員萌生退意。再加上近年軍購大幅增加，讓輿論多半只注意相對的軍職比例，但警、消等公職的穩定，也受到心理層面的波動，許多資深警、消人員在達到屆退年齡時便立刻掛冠而去。

更有甚者，早在數年前已有基層員警自購部分勤務裝備，固然屬於警、消人員的個人選擇自由，但不難看出國內主管單位缺乏對基本個人裝備的統整性概念。看似不起眼的小處，反映政府用心與否。

觀察美國的一般都會型警察，單純「加班費」一項就是我國的好幾倍；同為華人為主體社會的新加坡，軍職人員的薪資至少是我國的3倍起跳，階層和年資越高，技術專長越先進，所得自然就跟著倍數增加，甚至編列公費給予出國進修和在職假期，這都是先進國家對高勤公職的基本尊重和禮遇，而非一味要求秉持「能者多勞」的苦幹實幹。

「社會安全」和「民生穩定」才是維持國家安全的基礎，國際局勢動盪之時，維護國內的社會秩序和穩定當屬重中之重，而當前政府既然強調「韌性」，就得力於警、消的落實，政府若有意鼓勵這批直接服務民眾的磐石公職人員，更應從提高待遇做起，以提振士氣，形成社會安全運作的堅強後盾，真正編織一張牢不可破的社會安全網路。（作者為前空軍中將副司令）