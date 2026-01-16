軍警消好消息？總預算卡關在野出招 TPASS等718億新興計畫逕付二讀

立法院朝野對立氛圍未見和緩，115年度中央政府總預算至今仍持續卡關，台美關稅談判結果千呼萬喚始出來之際，在野的國民黨團及民眾黨團今（16）日在院會中共同提出「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，促請立法院同意動支新興計畫，最終在人數優勢下，動支案逕付二讀並交付協商，首波共涵蓋38項計畫，金額為718億元。對此，國民黨立委謝龍介今會後在臉書列舉部分項目預算金額，痛批民進黨政府剋扣軍警消福利，但在野絕對不會妥協。

過去，立法院審查中央政府總預算案是經由院會交付委員會後，再分別依各個不同屬性委員會審查各部會預算，審查後再交付院會進行二、三讀，據《中央社》報導，此次在野黨則是以「決議案」方式動支部分預算，作法相對罕見。38項新興計畫中包含對少子化生育補助、TPASS、治水防洪等，藍白在提案中指出，如今國際風雲詭譎，兩岸情勢緊張，但在總預算中行政院卻惡意違法，拒絕編列志願役軍人加薪及警消退休金替代率提高的預算，至今未提出替代方案外，更以毀憲亂政的手法企圖閹割多數民意。​

針對新興資本支出及計畫動支案逕付二讀，民進黨團立委舉牌表達立場。（柯承惠攝）

謝龍介臉書直指，民進黨政府違法拒編警消退休金、國軍加薪預算，導致中央政府總預算至今無法付委審查，在野陣營要對抗的對象不是庶民百姓，而是毀憲亂政、違法犯紀的民進黨，為此在野陣營提案將新興計畫預算逕付二讀、交付朝野協商，加速審查，盼盡速讓涵蓋38項計畫、總計718億元的預算盡快通過，以利民生。他並列舉幾項外界關注的項目，包含許多通勤族最在意的「TPASS行政院通勤月票執行計畫」，計畫預算為75.2億元；還有台南市及雲林縣等各縣市，河川及排水改善計畫共35.11億元。

謝龍介續指，一般性補助款方面則有各縣市治水及排水改善計畫（內政部、經濟部、環境部辦理）共97.79億元，以及公共化托育設施共13.71億元。另外計畫中還涵蓋國保年金生育給付7.99億元、公保生育給付差額補助2.35億元、AS-365N海豚機隊升級中程計畫18.2億元。文末，謝龍介強調，民進黨政府剋扣軍警消福利，綁架全民當肉票，做政治鬥爭的籌碼，我們絕不妥協，該對抗，不會放手，該照顧的，一定守護。

