「軍警消沒加薪，還拒給地方錢！」工程師轟財劃法又被擺爛：底層貧窮無指望

立法院朝野再度陷入《財政收支劃分法》（財劃法）僵局，覆議案被在野黨團否決後，行政院長卓榮泰表示，新版財劃法恐導致「富的越富，窮的無法變好」，而不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，「沒有必須執行的壓力」。對此，臉書粉專「工程師看政治」今（9）日在貼文中抨擊，民進黨一方面編列1.25兆元「賣台軍購預算」、一方面拒編列軍警消預算，拒絕為其加薪，現在更是拒絕給地方錢。

總統賴清德先前宣布將推出8年1.25兆元的國防特別預算，政院會11月27日通過該項「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案後，在藍白聯手下，立法院程序委員會二度封殺國防特別條例及財劃法草案，無法交付相關委員會審查。工程師直指，民進黨總是有1兆又1兆的錢可以奉送給美國，花錢買永不到貨的爛軍購，但要撥個幾十億給地方軍警民，改善生活處境，卻好像要黨的命一樣，門都沒有。

廣告 廣告

另外，近日傳出陸軍馬祖防衛指揮部下轄單位士官兵，涉以3000至5000元的代價，賣帳戶供詐團當人頭帳戶使用，涉案人數恐高達60餘人。工程師在文中表示，官兵已經窮到要將帳戶給詐騙集團使用了，對岸只要人民幣撒下來，不就全部收編，倒戈相向了嗎？而無論軍警消加薪還是財劃法，就如一年前的國會改革案，都是按程序三讀通過的法案，但總統賴清德想不認就不認，行政權在手不做事，人民拿他沒有辦法；賴清德可以用違憲來架空立法院，也能用擺爛來實質廢除任何法案，檢調、大法官、監察院全都是自己人，沒有任何人能制約。

工程師對比，民眾黨主席柯文哲被政治清算，無金流也被打成罪人，但前總統陳水扁是保外就醫的自由人，更即將主持政論節目，如前立委李敖所說，中華民國的法律是參考用的，所謂的台式民主，基本就是騙子控制傻子、誘導傻子選出騙子、讓騙子永世執政的騙局。文末，他感嘆，人工智慧（AI）爆發的外匯收入，多數人拿不到，GDP達到7%的成長多數人無感，人均GDP不管要3萬、4萬（美元），跟一般人都沒有太大關係，因為有人不斷將錢燒掉，「只要有黨在，底層的貧窮絕無任何指望！」

更多風傳媒報導

