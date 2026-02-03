軍警消錢恐被欠過年？他試算加薪、退撫「預算超低占比」：依法行政很難嗎

立法院第11屆第5會期2日報到，但本屆朝野立委對立氛圍持續加劇，從中央總預算、國防特別條例持續卡關外，包含去年通過的《警察人員人事條例》、停砍公教年金，再再引發政治風波。日前誓言替退休警察爭取權益的國民黨立委吳宗憲，2日再於臉書喊話，有綠委稱總預算「欠錢不應該欠過年」，他要把這句話還給民進黨政府，趕快把該給軍警消的錢編好、編足，還給他們應有的公道！

2025年1月，立法院三讀通過修正《警察人員人事條例》，提高退休警消的所得替代率，但政府至今仍未編列相關預算，引發在野質疑，吳宗憲日前表示將協助退休警消訴訟，「律師費由我個人承擔」；他上月並在臉書以「為警消爭權益，不分東西南北。全國退警訴訟，整隊出發」為題宣布發起兩項行動，表示將以各地的退警協會為窗口，統整後由他的律師小組統一提起行政訴訟。吳宗憲感嘆，退休警察把青春奉獻給國家，如今期盼承諾獲得履行，這除了攸關生計，更是尊嚴之爭。

軍警消兩項僅占總預算1% 吳宗憲： 依法行政很難嗎？ ​

吳宗憲2日指出，立法院第5會期首日一早，他接獲退警消總會陳情「我們依法該有的，政府什麼時候要還？」讓他內心百感交集。他提到，民進黨立委吳思瑤稱預算「不應欠錢欠過年」，他非常認同，然而真正欠錢欠過年的不是立法院，是不依法編列預算的民進黨政府，政院送交的115年度中央政府總預算，規模超過3兆350億元，然而執政黨卡住不給的「軍人志願役加薪」與「警消退撫金」，一年加起來約為335億元（軍人年約300億，警消年約30至40億）。

吳宗憲進一步說，這只占了總預算的1%左右，但對國軍退役警消來說，是一輩子的身家與尊嚴。警察工作日夜顛倒，生理時鐘長期混亂，年輕時用命拚治安，老了一身病痛，用生命保護國家，國家卻連法律保障的這1%預算都要扣住？「依法行政，有這麼難嗎？」吳宗憲質疑，審查預算是立委的責任，依法編列預算難道不是行政院的責任嗎？服從憲法的權力分立與依法行政，就是行政院的憲法忠誠義務，為此他要再次呼籲賴清德政府與行政團隊「不要欠錢欠過年」​！

