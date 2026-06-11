軍警護家園 基四警入營宣導防詐及毒駕
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】海軍基隆後勤支援指揮部平時負責船艦維保與後勤補給工作，是海軍戰力的重要後盾。為提升官兵法治與安全觀念，指揮官特別安排宣導活動，讓弟兄們了解最新防詐知識及毒駕對社會造成的危害。基隆市警察局第四分局應邀於115年6月11日前往該基地內，利用弟兄集會進修時，由本分局偵查隊同仁以淺顯易懂方式介紹近期新興詐騙手法，配合投影圖片詳細解說目前毒駕造成自身的傷害及造成對用路人的危害，以避免基隆後勤支援指揮部弟兄們平時協助保家衛國崗位上，疏於接觸社會時事而遭詐騙集團利用而誤信並遭受財損及誤觸法網，基隆海軍後勤支援指揮部弟兄們在宣導過程中的熱情回饋，讓我們更加堅信，無論是雄壯威武的國軍或是維護治安的警察，雖然身處不同崗位，卻同樣肩負守護國人安全的責任。
基隆市警察局第四分局長侯興龍表示，預防犯罪的宣導需深入社會每個層面且持續不間斷，無論是詐騙或是毒駕已成為國家社會上嚴重問題，近期以假投資詐騙金額為鉅，引誘加碼投入大筆資金，有時可出金且微薄獲利。當被害人要提領獲利時，以各種理由拖延（需繳保證金、IP異常、洗碼量不足等）或是直接凍結帳號、失去聯繫。謹記防投資詐騙口訣三不三要「不聽、不加、不用；要警覺、要查證、要報警」、販賣毒毒喪盡天良、施用毒品失健康，如有疑問可立即向110或165查詢及協助。
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