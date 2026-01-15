軍警齊心共防詐 基四警前進軍營宣導

MEITU 20260115 142442205

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】農曆春節將至，為強化115年度重要節日安全維護工作期間防詐騙宣導工作，基隆市警察局第四分局應陸軍關渡地區指揮部機械化步兵第二營之邀請，於115年1月14日前往基隆市外木山營區，向現場官兵弟兄進行識詐、反毒及交通安全宣導，藉由近期解說最常見5大詐騙手法「假買家騙賣家詐騙」、「假投資詐騙」、「假交友投資詐騙」、「色情應召詐財詐騙」、「假網路購物」等類型，以提醒國軍官兵平時保家衛國之外，也應重視相關反詐騙訊息、提高對詐騙手法的辨識，更加認識各種詐騙型態，將防詐宣導遍布各階層，進一步防止家人及民眾受騙，與警方一同守護全民財產安全。

廣告 廣告

MEITU 20260115 142515484

基隆市警察局第四分局長洪政崴提醒民眾詐騙集團近期常利用Threads上投放投資廣告能短期獲利詐騙被害人或是在社群媒體上創建異性角色並聲稱以「交往為前提」，吸引民眾加入，然後稱有投資管道可快速獲利，而要求加入LINE投資群組，點擊假投資網站或下載假投資APP並投入大量資金，之後續再以各項理由拒絕出金，致使民眾遭受財產損害，尤其有「有獲利經驗」、「有內線」、「加入名人群組」等詐欺關鍵字出現，就須特別小心。多認識詐騙型態，可以增加警覺性，若發現疑似詐騙，迅速報警，就有機會攔阻詐騙！如有相關詐騙徵候，可撥打 165 反詐騙諮詢專線進線諮詢，亦可透過本分局臉書粉絲專頁等管道，提供民眾了解最新詐騙手法訊息。

MEITU 20260115 142532654