軍費爭議延燒！黃暐瀚翻出李登輝24年前一句「誰要打中國？」竟無違和

台灣近期再度掀起是否大幅增加軍事預算的政治論戰，朝野立場分歧。政治評論員黃暐瀚日前在社群平台發文，針對軍費議題拋出一句耐人尋味的提問：「誰要打中國？」同時翻出前總統李登輝24年前的專訪談話，直言如今回頭再看，「竟然一點違和感都沒有，讓人既驚訝又唏噓」。

面對軍費爭議，黃暐瀚指出，若非面臨外來威脅和可能的軍事風險，「誰要增加軍費？誰需要增加軍費？」，軍費成長的背後，正反映對威脅的認知與判斷。他也因此回顧2001年、也就是24年前，李登輝接受《台視新聞》專訪時，對軍費問題的看法。

黃暐瀚整理李登輝當年受訪的四個重點，首先，「誰要打中國？根本沒有。為什麼一直增加軍費？」台灣已實施民主制度，明確反對與共產黨統一，且前總統蔣經國在台灣生活39年，自認是台灣人；李登輝也提及，國民黨立場從過去的「反共」轉向「聯共」，讓黃暐瀚直言「把對岸當阿公？真的搞不懂」。

黃暐瀚認為，李登輝這段談話放在當前的兩岸局勢與台灣政治氛圍中，竟然毫不突兀，反而凸顯軍費、威脅認知與政黨立場轉變等問題，長期以來始終反覆出現，卻未真正被徹底回答。

總統賴清德日前宣布，將啟動《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，規劃自2026年至 2033年，分年投入1.25兆元國防預算。賴清德指出，中國對台灣及印太區域的軍事威脅持續升高，並以2027年完成「武統台灣」準備為目標，加速相關軍事整備，企圖「以武逼統、以武逼降」。

總統府說明，相關預算將用於打造「台灣之盾」，結合高科技與人工智慧，建構具備不對稱戰力的先進防衛體系，期望同時兼顧經濟發展與國家安全。不過，此舉也引發在野黨反彈，國民黨質疑政府將台灣推向「兵工廠化」。

