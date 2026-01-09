軍購不是淘寶下單！專家解析「飛官防寒衣」真相：國防部超謹慎

社會中心／施郁韻報導

F-16V戰機空軍上尉辛柏毅6日晚間在執行例行性訓練任務期間，失去光點墜下。（圖／翻攝自中華民國空軍臉書）

空軍上尉辛柏毅6日駕駛F-16戰鬥機夜訓，在花蓮外海失蹤，外界質疑飛行員身上未著防寒衣恐縮短黃金救援期。對此，前麻省理工科技評論中文網研究經理Eric Lin科普，強調軍備採購不是淘寶下單，防寒衣的採購從材質到效能都攸關飛官的性命，這是「人命關天」的飛安問題。

Eric Lin在臉書以「科普：為什麼戰鬥機飛行員不能隨便穿『羽絨衣』？致那些把軍購當網拍的軍盲」為題發文，他見到藍白瘋狂帶風向，拿著「防寒衣預算」大做文章，稱「錢編了怎麼還沒到貨」、「讓飛官受凍就是政府無能」。直言這種把戰機當成機車、把軍備採購當成淘寶下單的言論，真的會讓具備基本軍事常識的人笑掉大牙。

他以科學角度分析「為什麼空軍寧可花時間重新評估，也不敢隨便買現成的防寒衣給飛官穿」，並非效率問題，這是「人命關天」的飛安問題。

首先，「抗G衣」是現代戰機在執行纏鬥或閃避動作時，飛行員要承受高達9G（體重9倍）的重力。飛行員下半身穿的「抗G衣（G-suit）」必須瞬間充氣，死命勒緊大腿和腹部，強迫血液回流腦部，否則飛行員會立刻發生「G力昏迷（G-LOC）」撞山殉職。

他表示，若吵著要買「厚外套」穿在抗G衣裡面或外面，厚重的布料會形成緩衝層，導致抗G衣「無法有效加壓」。結果就是飛機一拉升，抗G衣充氣了卻壓不到血管，飛行員直接昏迷，「懂了嗎？亂買衣服是會害死人的。」

Eric Lin說，第二，戰機座艙並非休旅車，F-16或幻象的座艙極度狹窄，飛行員被綁在彈射椅上，手還要操作數十個精密開關。市售防寒衣通常袖子厚重寬鬆，在座艙裡極可能「勾到開關」甚至「卡住彈射拉環」。在分秒必爭的空戰中，一個袖口卡住操縱桿，就是機毀人亡。空軍之前退回舊款設計重新尋商，就是因為測試後發現會「妨礙操作」。

第三，防火材質是基本底線，市售保暖衣物多半是尼龍或聚酯纖維，一遇到座艙起火，將融化並黏在皮膚上，造成毀滅性的燒燙傷。軍規飛行衣必須使用Nomex這類阻燃材質，高溫下只會碳化不會融化。他強調，這種特殊布料全球產能本來就稀缺，這是需要排單訂做的戰略物資，「不是你去隔壁賣場就能掃貨的」。

最後Eric Lin強調，國防部之所以謹慎，是因為把飛官的命看得比你們的政治口水重要，之前因為款式不合飛安標準而重新招標，這是負責任的表現，「至於那些只會看預算執行率、不管裝備合不合用的政客，拜託你們閉嘴吧。你們那種『有買就好』的草率心態，才是國軍安全最大的破口。讓專業的來，好嗎？」



