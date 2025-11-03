軍購交貨延宕 台灣之盾海市蜃樓

（圖／軍聞社）

賴總統在國慶文告中宣示「透過實力維護和平」，國防預算將按照北約標準超過GDP的3％，並在2030年前達到GDP的5％，打造「台灣之盾」。但理想很豐滿，現實很骨感。

國軍5大軍購案延宕，不僅延誤後續戰備整備、人員訓練與成軍規畫的進度，台海萬一發生衝突，也將嚴重影響台灣承受「第一擊」的能力，失去爭取國際馳援與外交折衝的戰略縱深。包括美國、國際智庫及民進黨政府不斷強調「2027年可能是台灣最危險的時刻」，重要軍購延宕恐將增加地緣政治的高度風險。

根據國防部最新報告指出，我對美軍購目前有25項專案，包括F-16C/D Block70戰鬥機、AGM-154飛彈、Mk48魚雷、海鯤級潛艦及雲豹裝甲車輪轂均有延宕的問題。而且多項原本進度延宕的案子已重訂期程，國防部是依據已展延的最新期程才訂出延宕項目，如果軍購是依據當初的交運期程推估，包括M1A2戰車、岸置魚叉飛彈、MQ-9無人機、刺針飛彈等案都是延宕狀態。

賴政府應從4方向努力，讓賴清德「不對稱作戰及作戰韌性」的理想不致成為海市蜃樓。

第一、高度依賴外援採購國防系統，終將失去國防主體性，永遠活在賣方能否準時交貨的陰影中。國防自主無法速成，包括國防科技基金、軍工技術平台，爭取歐洲國家關鍵零組件及技術移轉都是打通國防自主的任督二脈，日本F-3戰機與韓國KF-21戰機都是範例。

第二、F-16C/D Block70戰鬥機的延宕主要是廠商技術整合問題，台灣的軍購並非直接對口軍火商，而是透過美國國防合作安全局簽訂合約。在政治上，賴政府可適度向美國政府施壓，由美方協助廠商解決技術性的問題，這或許是關鍵。

第三、國際軍購市場非常現實，小國訂單永遠排在後面，但台美有共同利益，台灣更是為民主陣營守住第一島鏈的最前線。賴政府應提出完整的區域安全戰略架構，並詳列軍事採購時程與重要性，以美台戰略的制高點，翻轉軍事採購的不利因素。

最後，過去民進黨政府總是將在野黨對軍購的監督視為「洪水猛獸」，卓榮泰院長上周在總質詢時甚至拉高分貝指出「不應公開討論交機時程」，但不論是潛艦國造或是對外軍購目前遇到的困境，其實在野黨早就示警過。在國防安全上，民進黨應該要「更聰明一點」，將在野黨的監督轉化為對外的談判籌碼，才是真正的智慧。

軍購交貨延宕只是冰山一角，背後反映的是美國「軍工複合體」結構性的警訊，以及台灣國防長期依賴對外採購的雙重困境。（作者為東吳大學政治系兼任助理教授）