軍購交貨「校正回歸」 謝龍介：5年改10年就沒違約？

我對美軍購遲不到貨引發各界質疑不斷。圖為陸地機動車輛的魚叉飛彈。（摘自Boeing Defense社群媒體X）

國防部日前報告稱，對美軍購25案有3案進度延宕，1案進度超前，21案進度正常。但中時記者直指交運時程都重新修訂「校正回歸」過。藍委謝龍介強調民進黨的騙術就是改約，延長成10年就沒有不交貨的質疑。網友直呼「在美國面前這麼卑微？」、「何不改成貨到付款？」

「你說，（軍購）都不給他買也不對啊？」謝龍介8日PO出其直播片段，他質疑，「但現在是說，你之前欠的武器還沒來啊！」

謝龍介指出，本來5年要交貨的，他們現在改成10年了，這樣就變「沒違約」？所以他們（綠營）說「違約的沒有那麼多啦！」只有飛機（F-16V）違約而已，剩下的都改成10年了，所以「還沒有違約」，就沒有「不交貨」的問題！

中時記者呂昭隆在11月10日〈軍售進度校正回歸〉專文中指出，對美軍購交貨延宕，最具代表性、也最令人吃驚的就是岸置魚叉飛彈系統，也被列在進度正常的21案中。全案預算編列866億元，受俄烏戰爭與疫情的影響，經台美協商，交貨從5年延長到10年才全數交完。

根據國防預算解凍報告，美方岸置魚叉飛彈系統首批5輛飛彈發射車及1輛雷達車，6月底前規畫船運啟運來台，並派美國教官到海軍技術學校授課，但採購的400枚射程約150公里的魚叉飛彈目前仍未交運。據了解，首批應交運128枚，但解凍報告並未說明運交期程。

軍方報告之所以坦誠F-16V延宕，是因為戰機編列特別預算分7個年度支付，白紙黑字，台美如果要調整，不是國防部片面答應就算數，還要立院修改《戰機特別條例》，保留預算。否則台美雙方恐怕早就調整交運時程，F-16V戰機案也會列為「進度正常」的軍售案了。

網友表示「某賴不是說2027就要武統了？十年交貨期確定來得及？」、「改成貨到付款，應該就可以了，我們可以預付10％，剩下等貨到付款，10年後才到貨，就10年後再付款，合乎公平交易原則」、「這實在太聰明了，等等FBI敲門查水表時千萬別開門」、「在美國面前台灣就是這麼卑微嗎」、「那國防預算也等5年後再來立法院提案」、「盤仔政府，只有付錢的份，任人宰割，交不交貨看美國軍火商心情」。

