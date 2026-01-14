軍購付委審查近了？黃揚明曝綠白「動起來」：美國出手沒什麼不能搞定的

​民眾黨主席黃國昌率團訪美，結束20小時的快閃行程返台後，迅速於今（14）日上午召開記者會；黃國昌爆料，總統賴清德拋出的1.25兆國防預算當中，僅有不到3分之1的金額涉及對美軍購，並預告將提出民眾黨版的軍購條例；資深媒體人黃揚明直言，從這點可以看出「特別條例付委審查不遠矣」，更笑稱有美國出手，果然沒有什麼不能搞定的。

黃國昌在記者會強調，快閃美國交流過後，反對院版軍購條例的更決心更強、更堅定，黃國昌也預告，將會在國防部報告完後定稿「民眾黨版軍購條例」。

對此黃揚明透過臉書直言，這代表特別條例付委審查不遠。另外針對黃國昌在記者會上透露，下周國防外交委員會將排機密會議一事，黃揚明指出，下周的召委、也就是民進黨立委王定宇，也已確認排相關議程，也讓黃揚明不禁直呼「美國出手，沒有什麼不能搞定的」。

