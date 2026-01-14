軍購倒戈藏煙幕彈？黃國昌欲言又止找台階

▲黃國昌欲言又止？許美華揭軍購煙幕彈：快閃美國只為找台階下。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委黃國昌結束72小時的快閃訪美行程，回台後針對國防軍購案發表看法。反紫光成員許美華發文諷刺，認為黃國昌在記者會上的欲言又止只是煙幕彈，核心訊息在於過去藍白聯手七度擋下的《國防特別預算條例》，如今黃國昌已準備在程序委員會「開綠燈」放行付委。許美華分析，一旦民眾黨選擇倒戈與民進黨聯手，即便國民黨尚未表態，該條例也足以跨過程序門檻進入實質審查階段，顯示黃國昌的立場已出現關鍵轉向。

許美華指出，黃國昌口頭上宣稱反對現有版本，並計畫提出民眾黨自有提案，拿行政院版本修改後據為己有的作法，已是老掉牙的劇本。她認為黃國昌此行真正的任務，是為支持軍購案尋找合理的下台階，還能對外展現具備直接與美國華府對話的高度。至於黃國昌呼籲國防部下週到委員會進行秘密報告，實質上就是在為程序委員會的放行鋪路，因為若不先付委，外交國防委員會根本無法排案審查。

外界傳聞黃國昌是因被美方訓話才被迫低頭，許美華則推測「快閃美國」其實是美方配合演出的下台階戲碼，儘管台灣AIT他反覆態度可能感到無奈，但為了突破預算僵局，美方聯絡華府窗口派員接待，協助黃國昌完成這場政治秀，不僅揭示了黃國昌在軍購案上的「軟肋」，也預示著國會藍白合在軍購預算上可能面臨變數。

