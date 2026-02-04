軍購再掀波？黃國昌嗆谷立言「介入台灣內政太深」 AIT回應了

總統賴清德政府提出的1.25兆元國防特別預算，迄今在立法院被在野黨團封殺，未能實質審查，民眾黨團大砍至4000億元的版本則被放行，對於美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）數度公開表態支持賴清德政府版本，民眾黨主席黃國昌接受媒體專訪時直批「介入台灣的內政太深了」。對此，AIT今（4）日下午向媒體作出回應。

黃國昌上月曾率團快閃華府2天，據民眾黨轉述，黃國昌曾拜會美國國務院、AIT總部與美國戰爭部等機關，一行人返台後，黃國昌召開記者會，控訴賴清德政府提出的國防特別預算，「相當比例與對美軍事採購無關」，選擇項目是否符合台灣需求也有疑慮。

不過，谷立言數度公開表態支持賴清德政府所提版本，谷立言近期接受《天下雜誌》專訪時更表明，美國各黨派在台灣議題上其實差異很小，「希望台灣政黨也跟我們一樣，把國防視為攸關全體社會福祉的議題，放下黨派歧見。」

而後，《聯合報》今日刊出黃國昌昨日接受專訪時的內容，黃國昌指稱，谷立言態度與華府落差很大，谷立言「介入台灣的內政太深了」、配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣；他說，台灣國會還不清楚軍購特別條例細項，賴政府就要通過特別條例，美方也認為很誇張，而他訪美時就知曉「有個聲音」告訴台灣政府「這樣搞太離譜」，因此國防部1月9日才去立法院報告。

對此，一名AIT發言人今日下午向媒體表示，尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力，進行真誠的辯論。該名AIT發言人強調，美國國務院與AIT已多次公開表示，並且也已向台灣方面清楚說明，歡迎台灣宣布的400億美元（即新台幣1.25兆元）國防採購特別預算。

