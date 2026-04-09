軍購協商恐先破局！陳冠廷質疑中共干擾：美國人來藍營都覺得國防很重要

記者楊士誼／台北報導

軍購特別條例持續卡關，立法院外交國防委員會今（9）日將召開協商，但國民黨主席鄭麗文一行正在中國，國民黨更提出希望協商延期，引起綠營抨擊。外交國防委員會召委陳冠廷直言，已經第三次配合，藍營仍持續拖延，非常遺憾。他也直言，見美國議員時也有討論，而每次美方來訪，藍營都會認為國防很重要，但要討論時又藉故拖延，到底是藍營內部問題或中共的因素？他也認為，癥結點就是傅崐萁不斷拖延軍購。

陳冠廷表示，國民黨已經延了兩次，那時希望藉著比較和平的氣氛，未來討論國防特別條例時會比較順遂，「所以我們已經延期兩次了，今天是第三次在配合他們了」，陳冠廷直言，但是藍營還是再一次用奇怪的方式拖延、阻擾，「我們當然會把他連結到是不是跟他們的主席去中國有關係，真的是覺得非常遺憾」。

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陳冠廷批評，藍營每次都這樣阻擾國防條例的進程，但是先前也特別跟民眾黨立委王安祥說，不見得會在這一次有共識，但總是要有討論，才可以前進一步，如果沒有辦法得出結論，還會有韓國瑜再召開朝野協商，到時候可以繼續談，「可是如果沒有前置的過程，那等於是說我們會沒有實質的討論到，最後又是這種沒有共識的版本，又造成朝野衝突、也沒有辦法把國防條例完整闡述給國人知道」。

陳冠廷直言，每次釋出的善意都被冷淡回應，覺得相當遺憾。他表示，昨天見美國參議員時私下都有討論，說協商不見得會有共識，但是一定要協商。他也呼籲下午兩點的協商，國民黨應該出席，「沒有共識沒有關係，一定要討論」。

陳冠廷也指出，每次美國議員來，都會覺得有共識、國防很重要，可是要討論時又藉故拖延，到底是中共的因素，還是他們內部的問題？他也希望國民黨的中生代、新生代勇敢站出來，不要被傅崐萁帶著走向死胡同、帶著國民黨走向衰弱。「朱立倫當國民黨主席的時候會這樣嗎？不會啊」，他認為，現在的癥結點就是傅崐萁不斷將軍購往後拖。

至於下午的協商是否不會有任何國民黨立委出席？陳冠廷則表示「還在努力中」，媒體追問，是否擔心即便有共識，國民黨也不認帳？他則回應，如果有人可以代表黨團過來討論，即便沒有結論，至少過程中知道對方想要什麼，也可以討論。「我也不希望在這邊譴責而已，我是希望是至少往前推進一步，至少知道到底想要改變的部分是什麼，現在還是一樣，覺得非常遺憾、很可惜」。

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