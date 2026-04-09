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即時中心／陳奕劭報導

國防特別條例遲遲在立法院卡關，原定今（9）日下午將進行黨團協商，卻傳出國民黨立委不會出席導致協商破局，遭質疑是否別有目的。前國防部長、退輔會主委嚴德發表示，朝野應支持國防部的軍購預算，時間不等人，拖得愈久與中共的戰力間隙就拉得愈大，為了確保和平，必須迅速建立實力。

嚴德發表示，他想「和平靠實力」，大家現在共同的心聲是希望和平，而最大的威脅就是中國。 不管是軍演，還是海上、空中的機艦擾台，人民心中都會感到反感與不安。

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他指出，如何確保和平？就是要靠實力。實力怎麼來？就是要靠戰力、靠人才、靠自我防衛的決心，「我們不跟中共做軍備競爭，對方的規模是我們的11倍以上，但我們起碼要維護基本的安全。」

同時嚴德發更直言，朝野應支持國防部的軍購預算，這些預算是經過審慎規劃與評估，建軍規劃是從作戰需求出發，三軍的需求是什麼？要達成什麼樣的戰力？都需要時間去建置。他呼籲「時間不等人」，拖得越久、戰力的間隙（Gap）就拉得越大。為了確保和平，必須迅速建立實力，希望大家支持國防部推動的軍購案。

原文出處：快新聞／軍購協商恐破局！嚴德發憂「時間不等人」：朝野應支持國防特別預算

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