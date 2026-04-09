軍購協商破局！前防長沉痛呼籲藍白
[NOWNEWS今日新聞] 民進黨團今（9）日下午針對特別軍購案召集協商，不過因國民黨團要求協商延後至15至16日，但民進黨籍外交國防委員會召委陳冠廷堅持，國民黨團幹部證實，今不會派人出席會議，協商確定破局。昔日擔任過國防部長的退輔會主委嚴德發今沉重呼籲，時間不等人，拖得越長越久，戰力就拉得越大，「和平靠實力，要靠自我防衛的能力」。
嚴德發曾在前總統蔡英文任內擔任國防部長，現在則是擔任退輔會主委。針對下午軍購協商破局一事，他坦言，「和平靠實力」，現在大家共同心聲是希望和平，現在最大的威脅就是中共，不管是軍演，還是海上、空中的機艦繞台，人民心中都會有些反感與不安。
嚴德發說，如何確保和平？就是要靠實力。實力怎麼來？就是要有戰力、自我防衛的能力。 「我們不跟中共做軍備競爭，他們超過我們 11 倍，但最起碼基本安全要維護」。
嚴德發呼籲朝野能支持國防部的軍購預算。這些預算是經過審慎規劃與評估的，他當過部長，建軍規劃是從作戰需求開始，三軍的需求是那些？怎麼到位，需要一段時間去建置。 「時間不等人，我們拖得越長越久，我們戰力就拉得越大」，所以他希望要確保，必須迅速建立實力，希望能支持國防部推動的軍購案。
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