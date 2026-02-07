軍購卡關耗盡川普耐心？前藍委曝美方警訊：台灣可能變未盡自身責任的問題夥伴

行政院提出總額1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，在立法院程序委員會多次被藍白聯手阻擋，目前尚未付委審查，美國多位國會議員對此表達關切。國民黨前立委許毓仁直言，否定軍購與關鍵台美貿易協定是戰略錯誤，他擔心台灣可能從「高價值的戰略夥伴」，滑落為一個「沒有盡到自身責任的問題夥伴」。

許毓仁今（7）日在臉書撰文指出，繼美國參議院軍事委員資深參議員Roger Wicker和Dan Sullivan針對台灣軍購預算延宕發聲後，美國參議院外交委員會主席、民主黨的夏亨（Jeanne Shaheen）與首席共和黨成員的瑞契（Jim Risch）罕見以跨黨派名義公開點出台灣國會的僵局，並呼籲台灣各政黨「本於善意、跨黨合作，完整支持台灣的自我防衛。」

廣告 廣告

許毓仁表示，兩人的表述方式非常關鍵，這不只是對台灣內政的意見，而是直接將國防預算僵局定性為損害台灣安全，也損害美台夥伴關係的問題，聲明中更特別對比了「與中共的政治作秀」與「強化防衛能力」之間的選擇，清楚傳達出華府對政治優先順序的關切。

許毓仁認為，這之所以重要，是因為華府對台軍售策略，核心並不只在武器數量，而在於台灣是否展現出一致、可信的政治決心來抵抗北京的脅迫，一旦美國重要決策者開始公開質疑台灣的政治凝聚力與防衛意志，這種疑慮就會進入政策討論的主流語境，而且極難消除，在當前高度極化的美國政治環境中，對台支持雖然仍然強勁，但已不再是完全無條件的。

許毓仁提到，夏亨、瑞契作為參院外交委員會的跨黨派領導，使這項訊號具備制度重量，這代表台灣的內部政治已開始被視為影響美台安全夥伴關係的變數，而不只是台灣自己的事情。

川普觀感決定台美戰略夥伴地位？

許毓仁說道，台灣的預算程序屬於主權與立法權限範圍，美國國會形式上無法干涉，但在非正式層面，美國國會對台灣防衛的槓桿是真實存在的，因為國會能影響對台軍售與訓練的速度、規模，以及整體安全合作背後的政治信心。他指出，即便是細微的變化，例如通知程序放慢、審查力度提高、政治急迫性下降，都可能對台灣的國防規劃產生放大效果。同樣重要的是，國會釋放的訊號，往往會深刻影響未來各屆行政部門如何在內部、特別是以成本效益角度來看待台灣。

許毓仁指出，美國總統川普的「觀感」也至關重要，川普一貫以高度交易性（transactional）的角度來看待同盟分擔防衛成本（burden sharing）與安全夥伴關係。如果他接收到的主要印象是，台灣自己的立法院正在阻擋購買美國武器所需的經費，那麼這很容易被解讀為不是民主制度下的摩擦，而是搭便車（free riding）。

許毓仁指出，美國總統​川普（見圖）一貫以高度交易性的角度來看待同盟分擔防衛成本與安全夥伴關係。（資料照，美聯社）

許毓仁提到，南韓關稅案例是一個有參考價值的對照，台灣可能從「高價值的戰略夥伴」，滑落為一個「沒有盡到自身責任的問題夥伴」。他呼籲，嚴審軍購，挑出不合理之處、要求透明與效率，是反對黨的責任；否定軍購與關鍵台美貿易協定，是戰略錯誤。

更多風傳媒報導

