軍購及關稅談判條件引關注 柯文哲促民進黨說清楚

柯文哲今天針對軍購及關稅談判受訪，要求民進黨說清楚。(記者江志雄攝)

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天(13日)在宜蘭表示，民眾黨主席黃國昌率團赴美訪問，主要針對軍購及關稅2大議題，他認為，安全防衛要花錢，不代表錢可亂花，至於對美關稅談判，拿什麼條件去交換？民進黨政府要講清楚。

柯文哲今天到宜蘭四結福德廟上香，對軍購及關稅案發表看法，直指2024年總統大選，他就提出台灣國防預算要增至GDP的3％，天下沒有白吃的午餐，安全防衛要花錢，不代表錢可亂花，台灣付錢買武器，目前有近7000億武器還沒拿到，如今用2張A4紙張要1.25兆軍購預算，大家當然很難接受。

柯文哲說，總統賴清德為此接受華盛頓郵報訪問，在國內卻不解釋，之後，他將矛頭指向民進黨，「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的禁臠」，不能拿愛台灣與美國當藉口搪塞。

談到關稅案，柯文哲說，就算降到15％，也跟南韓、日本一樣，沒有比較優惠，各界關心民進黨政府拿什麼條件交換？台積電是國內半導體產業龍頭，不能變成美積電，避免半導體產業鏈被掏空，民進黨做什麼可以商量，但要講清楚。

