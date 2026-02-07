軍購嗆賴 藍：要拿走台灣人多少錢

政院版軍購特別條例草案在立法院寸步難行，美國國會壓力湧現，國民黨立法院黨團上會期曾質疑要如何相信採購能如期到貨。圖／聯合報系資料照片

美方高度關切遭立院擱置審議的一點二五兆元軍購特別條例草案，外媒報導，美國擬再對台釋出約六千三百億元（二百億美元）的軍售案。國民黨立院黨團三長昨日同時發聲，總召傅崐萁提出對美軍購「防衛效果」、「如期交貨」與「黨內共識」三原則，質疑賴清德總統要拿走台灣人多少錢。

針對軍購條例草案，傅崐萁拋出三問，第一，針對台灣防衛，是否為能夠達到足夠防衛效果的武器？第二，能不能如期交貨？第三，黨內是否凝聚一定的共識？他說，賴總統不尊重軍人，職業軍人起薪約三萬五千元，如何生活？經常性國防預算已是前總統蔡英文初期的三倍，我國財政如何有辦法負擔，賴總統到底還要拿台灣人多少錢？

國民黨團書記長林沛祥表示，「支持國防、強化戰力」和「依法監督預算」從不衝突，國防不是軍火競賽，更不是金額愈大愈安全，國防自主不能建立在放棄國會監督之上。國民黨團首席副書記長許宇甄表示，軍購累計付款未交付金額超過六千億元，新舊軍售案交期延宕成為沉痾；採購履約問題未改善前，美方若推銷新一波軍購，政府照單全收，無助提升戰力，可能排擠人員與制度投資。

據了解，國民黨將於農曆年後澄清軍購特別預算，可能提出國民黨版軍購特別條例草案；因美方關切我國軍購力道巨大，且不分黨派地關切，國民黨評估，這是民進黨在華府告洋狀，打擊國民黨的形象，現在朝野氣氛差，告洋狀等於火上澆油。

知情人士表示，執政黨若採取強硬態度，最壞結果就是預算過不了，美國川普政府怪罪台灣，執政黨刻意把自己塑造成好人，把在野黨弄成壞人，川普政府不會只看台灣的在野黨，責任仍由執政黨扛。

