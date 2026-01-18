軍購報告今機密會議 在野批黑箱

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告國防特別條例草案規畫執行案項，但採機密會議。圖為立院程序委員會日前表決，藍白再度封殺國防特別條例草案排入議程。本報資料照片

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，立委有機會一窺總金額新台幣一點二五兆元的軍購特別預算內容，不過採機密會議，全程不公開，此舉引發在野黨質疑，批評黑箱作業。

相較以往軍購特別預算，行政院通過特別條例草案時會一併公開項目，此次總金額是歷來之冠，但對採購品項，除了美方日前公布、約合新台幣三千五百億元的海外軍售（ＦＭＳ），以及國防部副部長徐斯儉指出約三千億元在國內產製，其他半數如何支用，目前仍諱莫如深。

上月十七日，美國五角大廈安合局（ＤＳＣＡ）向國會提報對台軍售。我國防部隨即證實，其中五項將以特別預算支應：六十輛M109A7自走砲含周邊裝備、M142海馬士多管火箭系統含彈藥、標槍飛彈一○五○枚、拖式二Ｂ飛彈一五四五枚，以及Altius600/700M滯空彈藥。

行政院上周院會後記者會，國防部副部長徐斯儉強調絕無黑箱作業、空白授權，「這有法律的原因」。他說，還有四案需等美方公布，我方才能公開；現在條例草案還沒付委，所以國防部沒辦法說明。徐斯儉並駁斥立委黃國昌宣稱「美國只軍售三千億元」，強調國內產製約為三千億元，其他都是外購。

不過，徐斯儉說法，與軍購特別預算的前例頗有落差：扁政府時代的六一○八億元特別預算，政院於二○○四年六月二日，同時通過條例草案與預算，明載柴電潛艦、愛國者三型飛彈、P-3反潛巡邏機三項的數量與金額；但二○○五年華盛頓郵報報導，小布希政府未將三大軍購案通知國會，引發挺台議員的質疑。二○二一年九月十六日，政院通過二四○○億元「海空戰力提升計畫採購特別條例」，相關品項與金額，也由時任副部長王信龍在會後說明。

一位曾參與三大軍購的退將回憶，當年法案雖也遭在野黨阻擋，但檯面下溝通說明並未中斷。時任國防部長李傑特別下令駐美團長陳永康返國，向朝野立委解釋華府態度。另方面，為爭取民眾認同，國防部也大幅增加基地開放場次。

