軍購大撒幣卻不幫軍人加薪 董智森嗆：民進黨拚命送錢給美國

總統賴清德日前喊話要1.25兆特別國防預算，不過日前行政院不依法為軍人加薪。對此，媒體人董智森砲轟，再好的武器都需要人來用，打仗這些軍人應該加薪，藍白兩黨通過了法律，但民進黨不編預算，說沒有錢，「你不給使用這些武器的人比較高的薪水，然後你光買那些武器給誰用」他更怒嗆民進黨政府無能，拚命把錢送給美國，增加兩岸對立。

董智森在政論節目《新庶民大頭家》中指出，66架F-16戰機2019年就建案並開始編預算，錢已經給了6成，原本前年就要先交付2架，到今年底應該是24架，但現在一架都沒有來。他提到今年再出現不平等條約，讓大家看到政府如何無能，「拚命送錢給人家，拿不到貨」。

董智森認為，所有備戰情況愈來愈嚴峻，光是教召對很多年輕人來講，就莫名生活在戰爭狀態之下。他詢問周遭立委和議員朋友，戰爭來了要躲哪裡，沒有人知道，「如果連這樣基本的常識都沒有的話，這個仗怎麼打？」

董智森強調，既然打仗要人，再好的武器都沒有用，打仗這些軍人應該加薪，藍白兩黨通過了法律，但民進黨不編預算，說沒有錢，「你不給使用這些武器的人比較高的薪水，然後你光買那些武器給誰用」，砲轟民進黨亂搞。

董智森表示，戰爭氛圍愈來愈濃烈，本來當兵只要4個月，現在改成1年，政府還大量購買武器，砲轟「政府無能、每天講大話」。他更指出，另外一個送錢的方式就是大量買軍火、軍購，質疑多少利益在裡面，軍火商養了多少政客，無論是選贏還是選輸都拿軍火商的錢，還有教召、兵役延長，並嚴格抓逃兵的藝人，「本來沒有，為什麼都這樣，要把你們這些閃兵對社會沒有好的示範，我通通加重」。

董智森痛批，政府空有這麼多預算，盡量拚命找個名目送給美國，來讓兩岸有更多對立的情況。他認為戰爭的最高境界是不戰、和平，但民進黨置若罔聞，「他們想從戰爭裡面去撈錢嗎？大家可要看清楚」。

