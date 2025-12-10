軍購延宕改約「校正回歸」 謝龍介質疑1.25兆用途不透明

國民黨立委謝龍介質疑1.25兆國防特別預算用途不透明。(資料畫面)

總統賴清德日前宣布再編列1.25兆的國防特別預算，不過近年來美國防軍購案遲交嚴重，台灣向美方購買的66架F-16V新戰機交貨延宕，《中時新聞網》指交運時程都曾被重新修訂「校正回歸」，從5年延長至10年。對此，國民黨立委謝龍介痛批，延長成10年似乎就沒有不交貨的質疑，「而且1.25兆要買什麼，居然還都不能問？」

國防部報告指出，對美軍購25案中，有3案進度延宕、1案進度超前、21案進度正常。中對美軍購交貨延宕，最具代表性、也最令人吃驚的就是岸置魚叉飛彈系統，也被列在進度正常的21案中。全案預算編列866億元，受俄烏戰爭與疫情的影響，經台美協商，交貨從5年延長至10年才全數交完。

對此，國民黨立委謝龍介發出直播片段強調，本來5年就要交貨，現在卻延長至10年，「難道這樣就沒有違約？所以綠營才說違約的沒那麼多」，因為只有飛機（F-16V）違約，所以將其他的都改成10年，就沒有不交貨的問題。同時，謝龍介也直疑，1.25兆國防特別預算分8年，其實前4年就要付90％，「而且這些錢是要買什麼？價格如何？竟然還都不能問」。

網友紛紛在謝龍介的影片下留言表示，「武器來，人員要訓練，等到熟悉又要一段時間」、「當台灣人民是盤子啊」、「在美國面前台灣就是這麼卑微嗎」、「怎麼沒ㄧ次到位把交貨緩延期改為50年」、「錢到底有沒有給到位才是真正的問題」、「一手交錢，一手交貨才公道」。





