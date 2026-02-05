軍購案卡關！ 柯文哲稱「跟華盛頓溝通」 綠諷：竟會通靈

台北市 / 綜合報導

政府提出1.25兆國防特別條例，預算持續卡關中，有多名美國參議員發文，抨擊在野黨「大幅削減國防預算」，對此，前民眾黨主席柯文哲表示，民眾黨會跟「華盛頓」直接溝通，卻遭到民進黨立委鍾佳濱諷刺，原來柯文哲還會通靈，並跟美國國父「華盛頓」聯絡。

橘紅色尾焰劃破天際，「雷霆2000」多管火箭砲實彈射擊，精準命中目標，為了強化源頭打擊能力，中科院以「雷昇專案」為代號，改良發射系統介面，並有望被納入1.25兆軍購項目，但預算案至今懸而未決，引起美方不滿，還有參議員發文抨擊，在野黨杯葛預算。

前民眾黨主席 柯文哲(2/4)說：「美國，不是民進黨的藉口，有什麼問題，我們會跟華盛頓直接溝通，以後不要再拿美國來嚇我們。」

立委(民)鍾佳濱說：「奇人異能者特別多啊，居然現在柯院長還會通靈，可以跟250年前的華盛頓將軍，美國國父直接溝通。」

與此同時民眾黨主席黃國昌，接受媒體專訪時直言，「美國在台協會」處長谷立言，態度跟華府落差很大，介入台灣的內政太深了，對此AIT重申，美國國務院已經多次公開表示，也向台灣方面清楚說明，我們歡迎台灣宣布的400億美元，國防採購特別預算，包含前國民黨立委許毓仁在臉書發文，示警反對黨阻擋軍購，又邊阻擋台美關稅貿易協定，將不再被視為正常的國會監督，傷害台灣整體可信度，總統賴清德也喊話國會儘速審議，在5日展開「產業關懷之旅」時，有業者當面吐露心聲。

聚隆公司董事長周文東說：「國際市場近年來，存在著一個紅色供應鏈，高度規模化生產，使我們台灣的產業遭受到，這個接單啊，經營上，承受非常大的壓力，對政府的努力，表達由衷地感謝。」地緣政治緊張，在變局中站穩陣腳，但預算問提如何解？有待立院新會期擬出解答。

