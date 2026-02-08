軍購案及憲政卡關 鄭麗文推給賴清德批美方找錯對象

軍購案及憲政卡關，鄭麗文全推給賴清德，批美方找錯對象(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨主席鄭麗文今天(8日)到屏東為國民黨縣長提名人蘇清泉助選表示，軍購案受挫與憲政僵局的問題癥結出在賴清德總統身上，美方找在野黨是劃錯重點、找錯方向，她希望賴總統放下偏執，停止憲政對峙，她不擔心軍購案會影響自己和台中市長盧秀燕訪美及溝通。

鄭麗文表示，軍購預算不能代表台美關係，美方被民進黨政府誤導，問題的癥結出在賴清德總統身上，從頭到尾不斷以政治鬥爭杯葛國會，不理國會三讀通過的法案，導致憲政僵局、軍購卡關，解鈴還須繫鈴人，如果覺得茲事體大，只要遵守三讀通過法案，行政院的預算案、法案都可以進到立法院，美方找在野黨是劃錯重點、找錯問題方向，對於規劃3月訪美事宜她認為也不會受到影響。

對於國民黨副主席蕭旭岑稱美國在台協會台北辦事處長谷立言「只比科長大一點」，鄭麗文說明，國民黨重視跟美國溝通的機會，她上任短短3個月，跟美方智庫、國會、學界官方代表都積極溝通說明，也盼望親自到華府更進一步溝通對話，更批評執政黨，黑箱、甩鍋在野黨，要解決國會僵局，癥結在賴總統身上。

