軍購案惹議！被爆昔向「馬桶廠商」買裝甲 馬英九貼梗圖：我要救援幾次

記者詹宜庭／台北報導

室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，引發在野黨質疑，不過有知情人士打臉，前總統馬英九執政時曾向「馬桶廠商」HCG和成採購過防彈設備，總金額加總金額至少5.94億元。對此，前總統馬英九今（15日）在臉書發文稱「我還要救援幾次」。

針對福麥公司以5.9億得標國防部的RDX海掃更炸藥招標採購案，國民黨表示，該公司是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，質疑「賴政府執政下一間過去主要進口馬桶的廠商正在搖身一變成為中華民國的『軍火之王』，『台灣之盾』要不要也交給馬桶公司？」

有知情人士透露，其實早在2013年馬英九執政時期，中科院（CSIST）就曾向和成採購過4.15億元的防彈設備訂單，而和成的官網就曾在2011年、2013年貼出標得軍方防彈設備訂單公告，2011年10月接獲1.79億元訂單、2013年5月標獲4.15億元訂單，總金額加總金額至少5.94億元。

對此，馬英九在臉書貼出一張梗圖，圖中，總統賴清德穿著棒球衣在球員休息室喊「叫你上就上，還敢給我『含扣』」，休息室下方標語還寫著「綠色執政品質保證，百工百業標軍火，萬水千山種光電」，而馬英九則站在投手丘上回「我不要再當救援投手了......」；貼文內，馬英九則寫道「我還要救援幾次」，圖文一出立刻引發熱議。

