軍購案柯黃不同調 藍憂綠白合

台灣民眾黨前主席柯文哲（左）1月曾前往立法院拜會民進黨團總召柯建銘（右），2人握手致意。（本報資料照片）

美方關切軍售進度，而在民眾黨立場上，創黨主席柯文哲曾對軍購預算卡在程序委員會感到不解，與現任主席黃國昌不同調。「綠白合」議題甚囂塵上，部分國民黨立委透露，柯重獲自由後，黨團幹部開始強烈要求院會表決時「全員到齊」，普遍感受到藍白間的互動氛圍已出現變化。

黃國昌昨天表示，台灣是民主法治國家，總預算與軍購案都須經民主審議，而非由單一首長拍板決定。民眾黨立場清楚，只要有助強化國防、符合台灣實際需要，立法院黨團都會秉持理性及務實的態度，認真討論、審慎把關。

柯文哲1月與民進黨團總召柯建銘見面，自爆談及要讓《人工生殖法》過關，而「總預算、軍購案我來處理」。據了解，當綠批評藍白封殺總預算、軍購案時，柯也曾不解：「為何要卡在程序委員會？」有不具名白委坦言，自己也認同柯想法，但黃國昌選擇反對。

民眾黨人士指出，柯認為卡住總預算、軍購案不是辦法，當藍綠互鬥時，盼民眾黨能作為解決問題者，扮演「真正關鍵少數」，但現在已與藍共提先審部分新興計畫，總預算會撐到政院依法編列預算為止。

不少藍委擔憂，若柯仍持續率民眾黨在藍綠遊走，甚至在部分議題選擇支持民進黨，恐將動搖藍白過去建立的信任基礎，進而影響選舉布局，讓民進黨坐收漁利。

一名藍委提到，柯顯然是要扮演關鍵少數，甚至不排除與綠合作，衝擊「忠誠在野黨」基本認知。該藍委指出，黨內已私下討論，若民眾黨在關鍵法案或大法官提名案選擇與綠同一陣線，藍白確實存在分裂風險，目前雖未正式攤牌，但憂心問題會在新會期浮現。

另名藍委也說，過去泛藍與民眾黨在立院合計62席，明顯高於綠，未必每次表決都需全員到齊，但近期黨團卻不斷提醒「一票都不能少」，顯示柯交保後，藍白協調不若以往順暢。藍委林德福提醒，柯切勿以關鍵少數姿態施壓國民黨，若操作過頭，最終得利的只會是民進黨。