軍購案流程有效期！國防部：再拖恐衝擊作戰

[NOWnews今日新聞] 藍白近期在立法院數度封殺國防特別條例預算，民眾黨昨（26）日推出自家黨團版本，將1.25兆瘦身到4000億，並採取1年1期方式編列，每年都需經立法院同意，更保留列管20％約881億，因應突然有必要快速提升作戰能力需求。國防部今（27）日對此說明指出，如今特別條例審查太久，勢必讓推動中的軍購案可能產生沒有過的影響；依據目前面對的敵情威脅，任何一個武器裝備的籌獲受到延宕，對聯合作戰執行勢必造成衝擊。

戰略規劃司長黃文啟中將今在記者會上說明軍購案流程時指出，軍購實務上，只要從事這個工作超過3年都會碰到軍購案。依照美國安管局安管管理作業規定，發價書第一版叫做決策書，而發價書都有效期，如果效期拉太長，價格就會變；原則上效期大概都是45天，長的會有60天，過去25年的工作經驗中，也收過效期15天的發價書。

黃文啓提到，而在收到這個第一版後，就是要下決心的時間，若第一版沒有簽屬，軍購流程要重新再來，案子撤銷後，必須重新遞交、審查，所有過程重新再來一遍。

黃文啓強調，立法院在107年針對簽署發價書有通過一個決議，任何軍購案的發價書必須獲得立法院同意預算後方可簽屬。如今特別條例審查太久，勢必讓推動中的軍購案可能產生沒有過的影響。依據目前面對的敵情威脅，任何一個武器裝備的籌獲受到延宕，對聯合作戰執行勢必造成衝擊。

另外，國防部指出，在預算規劃跟執行上，在野黨認為國防部沒有說清楚，所以先安排機密專報，只要有參加一定會看到每個項目要買什麼，後面在野黨說沒有對社會溝通，所以國防部又做了一次公開資訊揭露，應該不是這麼不清楚。

