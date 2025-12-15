軍購案燒到前朝 被爆向「馬桶廠商」買防彈設備 馬英九回應：我不要再當救援投手了

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

國防部近期一項軍購案引發高度關注，室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元高額金額得標RDX炸藥採購標案，遭在野黨質疑。相關爭議延燒之際，有知情人士點名，前總統馬英九執政期間，也曾向非傳統軍工背景的「馬桶廠商」HCG和成採購防彈設備，總金額至少5.94億元。對此，馬英九今（15）日以臉書發梗圖回應，稱「我還要救援幾次」。

有知情人士點名，前總統馬英九執政期間，也曾向「馬桶廠商」HCG和成採購防彈設備，總金額至少5.94億元。（圖／翻攝自FB@馬英九）

國防部日前公布RDX海掃更炸藥招標結果，由福麥國際以約5.9億元得標。國民黨隨即質疑，該公司主要業務為衛浴與馬桶進口及修繕，質疑「賴政府執政下一間過去主要進口馬桶的廠商正在搖身一變成為中華民國的『軍火之王』，『台灣之盾』要不要也交給馬桶公司？」

廣告 廣告

不過，也有知情人士指出，早在2013年馬英九執政時期，中科院（CSIST）就曾向衛浴大廠和成（HCG）採購防彈設備。根據公開資料，和成官網曾於2011年與2013年公告標得軍方防彈設備訂單，分別為2011年10月接獲1.79億元、2013年5月標獲4.15億元，兩案合計金額至少達5.94億元。

對此，馬英九今日在臉書發文回應。他貼出一張梗圖，畫面中，總統賴清德的休息室下方寫著標語「綠色執政品質保證，百工百業標軍火，萬水千山種光電」，本人身穿棒球衣高喊「叫你上就上，還敢給我『含扣』」。圖中，馬英九則站在投手丘痛苦地回應「我不要再當救援投手了......」，馬英九在貼文中僅簡短寫下「我還要救援幾次...」，未進一步說明立場，但該圖文曝光後，隨即在社群平台引發熱議。

更多FTNN新聞網報導

質疑國防部標案涉弊遭提告 凌濤嗆以前告他的人「沒有贏過」：敢標軍火案就應受監督

凌濤質疑賣鞋公司接2億軍火採購案 國防部打臉：合法招標3月早已驗收完

室內裝修業者無大額進口紀錄仍得標5.9億炸藥採購案、還可擴充採購8.2億元 王鴻薇：太詭異了

