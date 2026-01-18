軍購案藍白互疑互防 坐失良機

（圖／本報系資料照）

立法院程序委員會日前八度封殺1.25兆元的「國防特別條例」。藍白在野黨聯手運作，表面理由在於行政院提出的特別預算金額龐大、內容簡略，缺乏完整戰略說明與細項配置，主張在總統或行政院長未進行充分國情報告前，不宜倉促放行。然而，「監督」若長期停留在程序杯葛難免被社會視為政治算計，而非制度把關。

此時，民眾黨主席黃國昌閃電赴美、返台後旋即宣示自提軍購版本，更引發是否承受美方壓力的揣測。但從公開資訊判斷，尚無證據顯示美國直接施壓，但政治現實不言可喻：若民眾黨持續與國民黨並列為「阻擋軍購」的一方，勢將在國安與對美關係議題上承受高度風險。與其說是外力逼迫，不如說是白營在權衡輿論與選戰後的主動修正，試圖止血，也試圖重新掌握話語權。

問題在於，這樣的修正若演變為藍白分裂，其代價恐遠大於一時的政治操作。民調早已顯示，超過5成的民眾不贊成立法院以程序手段長期阻擋軍購案進入實質審查，但同時，對國防預算是否合理、是否有效運用，社會疑慮依然強烈。這正說明，多數選民要的不是「全盤否定」或「全盤放行」，而是「審得清楚、花得其所」。在這樣的民意結構下，藍白若因軍購互相猜疑、各行其是，無異於「親痛仇快」，正中綠營分化之計。

從選戰角度來看，後果更為嚴峻。軍購與國安議題極易被高度道德化，一旦藍白被成功貼上「不負責任、阻礙國防」的標籤，年底地方選舉的中間選民將迅速流失，後年總統大選也將提前陷入被動。正所謂「失之毫釐，差以千里」，一場立院攻防，足以改寫整體選舉敘事。

國民黨為防止綠白在「國防特別條例」合作的可能性，也打算提出自己的版本。然而，真正的解方不在誰先提案、誰更強硬，而在藍白是否能「異中求同」。

首先，必須果斷完成策略轉向，將焦點從程序杯葛移回制度化審查，清楚對社會說明：在野黨反對的是不透明授權，而非國防本身。第二，藍白應就最低共識形成聯合主張，例如分項審查、里程碑式撥款、跨黨派監督與定期績效回報，讓監督成為可運作的制度，而非政治姿態。第三，對外溝通須語彙一致，以「支持防衛、強化監督、避免浪費」作為共同主軸，避免各說各話，反被各個擊破。

民意從來不是在野黨的敵人，而是最大的資產。當社會清楚要求「審查而非停擺」，藍白若仍因軍購案互疑互防，無異於「坐失良機」。唯有記住「兄弟同心，其利斷金」，才能避免讓一紙「國防特別條例」成為在野合作與選戰前途的分水嶺。

（作者為台灣對外關係研究暨發展協會副理事長）