軍購案藍白現裂痕？民眾黨挺院版付委併審 郭正亮：白不想得罪美國
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導
總統賴清德昨（11）日率三軍司令召開記者會，說明總額1.25兆元的國防特別條例，並呼籲朝野將其列為「最優先」法案儘速審理。會後，民眾黨團率先表態，新會期將支持院版付委並併案審查；國民黨則態度強硬，強調「三讀通過的一定不是院版」，藍白立場出現落差。前立委郭正亮直言，國民黨不要以為民眾黨每個案子都會配合，「白也會算自己的利益，他們也不想得罪美國」。
行政院於去年8月底將國防特別條例送入立法院，但藍白聯手杯葛，草案至今仍停留在程序委員會，尚未付委審查。如今民眾黨鬆口支持付委，引發政壇關注。
郭正亮昨在《大新聞大爆卦》表示，民眾黨不會在所有議題上與國民黨站在同一陣線，對兩岸議題也未必熱衷，而是視個別議題與民調走向調整策略。他提到，黃國昌曾公開質疑國民黨在台中、新竹的布局，顯示雙方並非鐵板一塊。
郭正亮指出，民眾黨會依議題選擇合作對象，可能出現綠白或藍白合作。他也提醒國民黨，若被貼上「親中反美」標籤，將相當不利；尤其民眾黨並不願得罪美國，「不往兩岸，何必得罪美國？」
他認為，國民黨應調整策略，在中、美、日之間尋求空間，而非被外界解讀為「反美政黨」。政治不僅是立場問題，更是勝負考量，若民意氛圍未變，國民黨恐處於劣勢。
更多FTNN新聞網報導
民眾黨點頭1.25兆軍購付委！鍾佳濱：與美合作不分黨派
F-16V墜海前兩天異常！空軍鬆口認EGI故障 徐巧芯發聲
狂買武器不如存未來？ 藍白推少子化解方 游淑慧肯定「台灣未來帳戶」構想
其他人也在看
黃國昌：民眾黨特別條例是最好版本 通過的不會是政院版
民眾黨團總召陳清龍一席同意行政院版國防特別條例付委，引發政策轉彎爭議，黨主席黃國
民眾黨決定政院版軍購特別條例付委 吳宗憲：未事先知會國民黨
行政院提軍購特別條例待審，民眾黨雖自提版本，但今宣布同意放行政院版併案審查。國民黨文傳會主委吳宗憲今坦言，民眾黨同意放行政院版前，並未知會國民黨，盼回復到以前彼此通力合作，找出最福國利民的法律案。
同意政院版國防條例付委 郭正亮揭白營思維示警藍：別以為每案都會配合
政院版1.25兆國防特別條例持續遭到藍白陣營杯葛，民眾黨日前提出4000億特別條例版本已付委，民眾黨團總召陳清龍今（11日）再宣布，會把國防軍購條例列入民眾黨最優先法案，「我們也同意將院版條例可以付委」。對此，前立委郭正亮提醒，以自己的了解，民眾黨對兩岸相關議題並沒有那麼熱衷，所以國民黨別以為民眾黨會配合每個案子。
預防2027台海風雲變色？美菲今年將執行500次聯合軍演，附帶演練「安全撤離20萬平民」
菲律賓海軍官員向媒體證實，馬尼拉與華府已經達成共識，預計將在2026年展開超過500次聯合軍事與安全演習，從兩軍共同參與的Balikatan大型軍演、海上協同行動到空中演習。軍方人士透露，馬尼拉此舉目的，似乎就是針對中國設定2027年完成對台軍事準備的時程，讓菲律賓提前做好必要準備，才能因應台海與南海情勢的變化。ABS-CBN電視台報導，引述菲律賓海軍發言人......
有可能綠白合？民眾黨團點頭讓院版1.25兆軍購條例付委 柯建銘吐意味深長1句話
1.25兆軍購特別條例持續未能在立法院交付外交國防委員會審查，總統賴清德今（11）日上午在總統府召開記者會喊話在野黨，新會期即將開始，朝野不分黨派都能將國防特別預算、中央政府總預算當作最優先法案。對此，民眾黨團總召陳清龍回應，為了國防安全，當然會把國防軍購條例列入民眾黨優先法案，「我們也同意將院版條例可以付委」。立法院民進黨團總召柯建銘表示，就進立法院好好審......
民眾黨團點頭「1.25兆國防預算」併案審查！ 綠樂見釋善意：盼藍也停止杯葛
行政院去年提出8年1.25兆元的國防採購特別條例送至立法院，但國民黨、民眾黨以人數優勢，一再拒絕排審，總統賴清德憂心，台灣恐因此跌出軍購的優先名單、延宕武器裝備交貨。民眾黨團上個月提出自家版本的國防預算草案，新任黨團總召陳清龍今（11日）宣布，除了將民眾黨版列為優先法案，也同意政院版可以付委審查，民進黨立法院黨團稍早也做出回應。
民眾黨團同意院版軍購條例付委 黃國昌強調「立場沒變」：錢必須花在刀口上
民眾黨團總召陳清龍今（11）日表示將同意行政院版軍購條例付委審查，民眾黨主席黃國昌今日下午表示，民眾黨不斷的強調，支持台灣強化自己的防衛能力，不過民眾黨向來堅持一件事情，錢必須要花在刀口上，付出去的錢，必須要拿到東西，才能夠真正強化台灣的國防安全，這是向來一貫從來都沒有改變的立場。黃國昌說，也正是因為這個樣子，民眾黨才會提出自己的軍購特別條例的版本，那對於其......
民眾黨團同意院版國防特別條例付委 黃國昌揚言：相信最後不會通過
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導行政院版編列1.25兆的國防特別條例，已經在立法院程序委員會遭10度封殺，而民眾黨團4千億版本則成功付委，因此總統賴清德昨（11）日上午特別召開記者會，並喊話速審政院版軍購條例，而民眾黨立院黨團當天也表態，同意將政院版付委、併案審查。不過，民眾黨主席黃國昌今（12）日上午受訪則揚言，相信最後通過的不會是行政院的版本。
國民黨團嗆明了！傅崐萁：軍購特別預算「不會通過政院版本」
針對總統賴清德今（11日）親上火線，催促在野黨盡速審議行政院提出的1.25兆元國防特別條例，並示警若條例卡關恐讓台灣跌出美方優先名單。國民黨立院黨團總召傅崐萁強力回應，痛批賴清德以話術蒙蔽國人，並首度證實國民黨將提出自己的版本並與民眾黨協商，且將入法要求美方給予實質且具體的交貨期程保證；他並強調，政院版是否付委已非重點，因為最終三讀通過的「絕不會是行政院版本」。
藍白軍購立場分歧？郭正亮示警：可能綠白合
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（11）日率三軍司令召開記者會喊話，立法院應速審1.25兆國防預算。而目前，民眾黨表示會將院版付委審查，國民黨卻仍表示院版付委也沒用，自己會提黨團版。對此，前立委...
放行政院版本國防特別條例 黃國昌：相信最後不會通過
民眾黨立法院黨團昨天表態，新會期將同意行政院版本「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」付委審查，黨主席黃國昌今（2/12）天受訪時表示，各種不同版本都可以一起討論，對於民眾黨而言，當然是認為自己的就是最好版本，「相信最後通過的不會是行政院版本。」
民眾黨團願將國防特別預算付委 黃國昌：相信通過的不會是政院版本
行政院先前送至立院的1.25兆國防特別預算頻遭藍白封殺，民眾黨立院黨團總召陳清龍昨表示，下會期將同意將政院版付委，與民眾黨團自提版本併案審查。對此，民眾黨主席黃國昌今天（12日）強調，民眾黨向來開大門走大路，對各種版本都持開放心胸討論，包括國民黨、行政院的版本，「但我相信，最後通過的不會是行政院的版本」。
民眾黨團願放行政院版軍購條例遭疑轉彎 黃國昌：相信最後通過的不會是院版
[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導民眾黨立法院黨團總召陳清龍昨（11）日表示，民眾黨要把軍購條例列為最優先法案，也同意院版條例付委，在立法院併案審查。...
民眾黨前立委林國成譙賴清德三字經！北檢起訴求從重量刑
[Newtalk新聞] 民眾黨前立委林國成去年720反罷免活動中，公然在辱罵總統賴清德三字經「X你娘」，並且現場由YouTube頻道「民眾之聲」全程直播，儘管當晚林國成就在臉書上道歉，賴清德仍提告，北檢認定林國成涉公然侮辱罪嫌起訴，建請從重量刑。 2025年7月20日民眾黨選在民進黨中央黨部前舉辦反罷免集會，活動全程由YouTube頻道「民眾之聲」直播，前立委林國成在下午4時許持麥克風講話，辱罵總統賴清德三字經「X你娘」，更多次喊出「我咧幹～領帶啦！」等語。 林國成當晚在臉書發文「為情緒失控失言道歉」，不過總統賴清德仍對林國成提出告訴，北檢勘驗錄影畫面，顯然非「口頭禪」也不是發生衝突時失言或衝動附帶、偶然傷及對方名譽，認定故意貶損賴清德名譽，逾越合理接受範圍，全案依公然侮辱罪嫌起訴。 檢方建請法院審酌，林國成時任立委，未針對議題理性溝通或辯論，因政治立場對立，率爾在罷免活動造勢場合，多次出言辱罵身為國家元首的賴清德，顯然缺乏尊重他人的法治觀念，行為實有不該，犯後猶飾否認，難認悔悟，建請從重量刑。查看原文更多Newtalk新聞報導高金素梅涉貪「身體不適」擇期訊問！助理張俊傑罪嫌重大羈押禁
直播》國安不能等！賴清德上午十點開支持國防採購特別條例記者會
[Newtalk新聞] 賴政府提出8年1.25兆國防特別條例，但遭在野黨杯葛，至今仍未付委。對此，賴清德總統將於今（11）日上午10點主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，再度說明國防特別預算的整體戰略思維與政策方向。此外，國防部長、參謀總長以及陸海空軍司令也都會全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。查看原文更多Newtalk新聞報導黎智英遭重判20年 賴清德：證明「一國兩制」早已名存實亡民進黨北桃市長人選難產 林右昌：我沒有任何選舉規劃與打算
賴總統提3個事實 盼國際了解中國不會停止對外擴張
（中央社記者溫貴香、葉素萍台北12日電）總統賴清德接受法新社專訪，提出期盼國際社會了解3個事實與台歐合作3面向。賴總統說，如果台灣被中國併吞，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定，也會改變以規則為基礎的國際秩序。
民進黨公布台美關稅談判滿意度民調 (圖)
民進黨政策會執行長吳思瑤（右）、發言人吳崢（左）12日召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，公布各項民調。
不僅雙重國籍！李貞秀再爆「雙重戶籍」爭議 邱垂正：參選資格有問題
即時中心／連國程報導民眾黨中配立委李貞秀爭議連環爆，不僅未放棄中國國籍，現在又傳出她還涉嫌違反兩岸人民關係條例，根本不具備參選資格。陸委會主委邱垂正今（12）日接受廣播節目專訪時表示，李貞秀遲至2025年才放棄中國戶籍，若她擁有雙重戶籍，「在台灣所有權利都會失效，包括選舉及罷免，參選資格會有問題」。
民進黨派誰戰蔣萬安？周玉蔻放話：若派「他」就去扔100顆雞蛋
民進黨2026台北市長人選尚未公布，目前被點名的潛在人選有行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及呼聲十分高的立委王世堅等人，外界相當關注首都之戰由誰出馬對抗現任市長蔣萬安。對此，媒體人周玉蔻在節目《新聞放鞭炮》放話，若民進黨要派王世堅出戰，她會去「扔100顆雞蛋」，民進黨應該不會笨到去提名他。無黨籍立委高金素梅日前因涉貪遭搜索調查，王世堅表示，相信高金素梅......
侯友宜力挺李四川！郭正亮呼籲這人：主動點
[NOWnews今日新聞]國民黨今年九合一選舉，新北市長熱門人選劉和然11日宣布，不參選新北市長，而新北市長侯友宜也發文呼籲，一起全力支持台北市副市長李四川，反觀國民黨台中市長初選仍卡關，前立委郭正亮...