軍購案藍白現裂痕？民眾黨挺院版付委併審 郭正亮：白不想得罪美國

總統賴清德昨（11）日率三軍司令召開記者會，說明總額1.25兆元的國防特別條例，並呼籲朝野將其列為「最優先」法案儘速審理。會後，民眾黨團率先表態，新會期將支持院版付委並併案審查；國民黨則態度強硬，強調「三讀通過的一定不是院版」，藍白立場出現落差。前立委郭正亮直言，國民黨不要以為民眾黨每個案子都會配合，「白也會算自己的利益，他們也不想得罪美國」。

行政院於去年8月底將國防特別條例送入立法院，但藍白聯手杯葛，草案至今仍停留在程序委員會，尚未付委審查。如今民眾黨鬆口支持付委，引發政壇關注。

郭正亮昨在《大新聞大爆卦》表示，民眾黨不會在所有議題上與國民黨站在同一陣線，對兩岸議題也未必熱衷，而是視個別議題與民調走向調整策略。他提到，黃國昌曾公開質疑國民黨在台中、新竹的布局，顯示雙方並非鐵板一塊。

郭正亮指出，民眾黨會依議題選擇合作對象，可能出現綠白或藍白合作。他也提醒國民黨，若被貼上「親中反美」標籤，將相當不利；尤其民眾黨並不願得罪美國，「不往兩岸，何必得罪美國？」

他認為，國民黨應調整策略，在中、美、日之間尋求空間，而非被外界解讀為「反美政黨」。政治不僅是立場問題，更是勝負考量，若民意氛圍未變，國民黨恐處於劣勢。

