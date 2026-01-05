軍購案被指空白授權、規避監督？黃暐瀚澄清：這是誤解！條例過了預算還要立院審

針對 1.25 兆軍購特別條例卡關，政治評論員黃暐瀚今（5）日在直播中，針對網路瘋傳的「空白授權」、「圖利特定人士」、「先通過再講買什麼」、「通過條例後，政府不需送審預算即可直接執行」，黃暐瀚對此嚴正澄清，「這完全是誤解法律流程！」他強調，條例是法源、預算書才是細節，若連案子都不排，立法委員擋在程序委員會是不負責任。

網友質疑：條例一過政府就能「為所欲為」？

網友主張，一旦立法院通過特別條例，政府就能直接執行，行政院不需再將每項措施送交立法院。網友更直言，大家擔心的就是政府「亂花錢、圖利特定人士，卻不受監督」。對此，黃暐瀚回應，「這完全被誤導了。」

澄清一：條例是「法源」 預算書才是「清單」

黃暐瀚解釋，所謂的「特別條例」是賦予政府推動某項重大建設的法律依據（法源）。他以「發展棒球特別條例」為例：條例只會寫「尋求國際好手來台教授」、「購買投球重訓設備」，但不會寫「找哪個國家的教練」、「買哪個品牌的器材」。

黃暐瀚舉選罷法指出，「就像選罷法只規定選舉規則，不會寫『賴清德當選』一樣。他只是告訴你法律，告訴你選舉要票多的人贏。」，他再舉「電影發展特別條例」為例，「請問你的特別條例裡面，會有講說第二年找誰拍片嗎？找周杰倫拍片，還是找誰拍片？不會有啊，那個是法律。」

「你想看的那個細節，叫做預算書！」黃暐瀚強調，即便條例通過，行政院還是得把 1.25 兆拆解成每一年的預算書送進立法院。預算書裡會清楚標註今年要買幾枚飛彈、單價多少，「這同樣要經過立法院程序委員會、一讀、二讀、三讀，同樣要在委員會審查。怎麼會說過了條例就不用受監督？」

澄清二：沒法源就沒預算 沒預算就沒監督

黃暐瀚進一步剖析法律邏輯：立法院的運作是「環環相扣」。現在在野黨擋在程序委員會，讓「條例」進不去，結果就是連「預算書」都沒機會送進來。

「因為 1.25 兆分八年用完，不是一年就用完。」黃暐瀚以第一年執行 2000 億為例，「買海馬斯火箭炮，第一年執行 2000 億，這個預算送進到立法院，還得立法院通過。整個流程都要再經過一次，所以怎麼會有條例通過以後就不能監督的問題？」

1.25 兆只是上限 立委還可以刪減

黃暐瀚強調，1.25 兆只是「最高上限」，立委完全可以刪減。「如果你覺得這 1.25 兆不合理、項目太包山包海，你更應該讓它進來！」黃暐瀚直言，「你覺得太多，就算條例寫 1.25 兆，後面編預算書時，立委看了不高興還可以不給你。那就是你的職權啊！」

他形容，現在連案子都不排，就像是「怕球賽不公平，所以乾脆連球場都不進去」，這不是在監督政府，而是在規避立委應盡的審查職責。

「普發一萬」就是最好的例子

黃暐瀚舉「普發一萬」為例，「大罷免失敗以後，行政院妥協願意發一萬塊，行政院還是要把預算編上來送到立法院，立法院還得同意。」他說，當時是藍白立委聲聲呼喚要發一萬的，但預算還是得經過立院同意，「所以你必須要確認兩次，一個叫法源，一個叫預算。怎麼會有通過了這個特別條例以後，行政院就可以不用受監督、可以自己隨便來的錯覺。」

擋在程序委員會是不負責任

黃暐瀚回到他一貫的主張：國民黨不該擋在程序委員會。

「我認為擋在程序委員會是不負責任嘛！你進去以後，條例你都可以增減，最高上限 1.25 兆你都可以刪減，可是你不做啊。」他說，「你認為說這個事情不合理，那你就把他排進來以後，狠狠的把他砍到沒有啊。」黃暐瀚重申，「排案以後才能審、才能刪、才能減、才能做任何處理，你不排案就不行。」

回歸理性討論 拒絕情緒動員

針對網友批評他「不中立」、「幫民進黨洗地」，黃暐瀚淡定回應，他從第一天起立場就一致：「我就是支持軍購，而且我也尊重別人跟我不一樣。」黃暐瀚最後強調，自己之所以花這麼多篇幅解釋法律流程，是因為「法治比人治好」。他認為，軍購這件事跟發展棒球、電影完全不一樣，「軍購是分分鐘對岸打過來了、要來斬首了，我們能不能擋得住啊？」唯有理解法律運作機制，才不會被似是而非的言論煽動。