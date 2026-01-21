軍購案還沒進院會就被抹黑？黃裕庭點名：民進黨議員連議事程序都搞不清

▲高雄「汗顏隊」翻車！自家議員審預算搞失蹤 被抓包急打「抗中保台」遮羞，黃裕庭痛批高雄「捍衛隊」雙標失格。

高雄「汗顏隊」再次讓人汗顏！自家議員審預算搞失蹤，被抓包就急著拿「抗中保台」遮羞？

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】針對民進黨「高雄捍衛隊」連日來的操作，高雄市議員參選人黃裕庭痛批，這群人昨天才剛吵著要別人好好審預算，結果馬上被揭露現任雙寶議員，根本連議事廳都沒進去，連高雄的預算都不好好審，重重打臉自己，這種雙標真的讓高雄人感到無比汗顏！

黃裕庭指出，這一連串荒腔走板的操作證明民進黨真的沒什麼料可以罵柯志恩，只好在被打臉後慌張地轉移焦點，再次老調重彈拿出神主牌，試圖用抗中保台轉移自己是薪水小偷的事實。

黃裕庭也指出，軍購特別條例明明一直都在程序委員會，根本還沒送到院會表決，而柯志恩委員在教育文化委員會，根本與軍購案子無關，何來柯志恩投票封殺？民進黨議員連議事相關程序都搞不清楚，監督品質如此堪憂真的是一脈相承。

黃裕庭感嘆，高雄市議會還在審查市政相關預算，這攸關市民福祉與城市建設，但這兩位領著市民納稅錢的現任議員，不進議會為市民把關，卻忙著在外面帶派系新人作秀、噴口水。

黃裕庭怒批，這些議員把抗中保台當成政治提款機，把議會當作演員訓練班，這種只顧派系利益、愧對市民託付的行為，才是真正的「害台灣」！（圖╱國民黨高雄市黨部提供）