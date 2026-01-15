軍購條例不付委苦無機會說明 國防部無奈

▲國防部副部長徐斯儉說明，特別條例通常是付委後說明，等待正常程序發生卻一直沒發生，「好像我們做錯什麼事情」。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌閃電訪美稱與美國政府會談軍購，返台後批評1.25兆軍購浮編，其中只有3500億買軍購，將自提國防特別條例。對於立法院國防外交委員會召委王定宇排案邀請國防部報告並備詢，民眾黨更解讀是黃國昌赴美後才刻意安排。對此國防部今（15）日於行政院會後記者會說明，過去特別條例都是付委後才會進行說明，因此等正常程序發生，抱持著好的期待，但卻一直沒有發生，「好像我們做錯什麼事情，我們沒有做錯事情」。

王定宇於委員會排案要國防部針對軍購進行專報並備詢，被民眾黨解讀是黃國昌赴美後才刻意安排。對此國防部副部長徐斯儉說明，過去特別條例是等付委後在委員會進行說明，因此國防部等正常程序發生，抱著好的期待。

徐斯儉表示，這並非代表沒有做什麼事情，而是在等正常程序發生，但卻一直沒有發生，「好像我們做錯什麼事情，我們沒有做錯事情」。感謝召委王定宇的安排下週專案報告。

國防部戰略規劃司長黃文啟也表示，國防部不是什麼都沒做，國會團隊跟三軍計畫團隊，在各委員辦公室只要委員們願意聽，都盡可在保密範圍內去溝通，此外在總統賴清德國安記者會上，簡報內容細項已經相當細了，而無人機反制系統方面，也解釋過了是要扶植國內產業，創造產業動能，到時候是要採公開招標、委製與商構，再加上預算上限沒確定之前，會動搖到後續規劃。

黃文啟說明，所以這段時間跟未來除了機密會議外，還是會在範圍內盡量說明並溝通，讓委員們可以了解，希望能儘速付委審查，就可以跟大眾或國會做細部說明。

