軍購條例付委卡關引AIT關注 賴士葆籲谷立言提醒賴清德「勿顯傲慢」

1.25兆《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》付委審查持續卡關，美方持續關注。（示意圖／方萬民攝）

為期8年、總額1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》（國防特別預算）付委審查持續卡關，美國在台協會（AIT）近期相關發言與動作引發關注。外界解讀，AIT頻頻釋出訊號，對藍白黨團盼能儘速推動國防特別預算審查。對此，國民黨立委賴士葆今（23）日直言，AIT處長谷立言（Raymond Greene）應提醒總統賴清德，「不要那麼傲慢」，並要求其先到立法院說明軍購內容。

國民黨立委賴士葆指出，軍購條例審議仍卡關，問題不在於在野黨拒絕審議，而是賴清德拒絕到國會報告。（ 圖／CTWANT攝影組）

谷立言日前於國防安全研究院發表專題演講時指出，「自由不是免費的（Freedom is not free）」，並提到美國在日本、韓國等盟友的支持下，正沿著第一島鏈部署最先進的防衛能力，盟友也同步進行重要投資以強化自身軍力，共同維持區域和平與穩定、回應各種脅迫行為。隨後，AIT也將相關談話內容整理成圖卡，連續4篇貼文發布於官方社群平台，引發熱烈討論。外界認為，正值國防特別預算條例付委審查卡關之際，AIT此舉被視為針對國會審議進度釋出關切訊號。

廣告 廣告

對此，賴士葆強調，藍白黨團完全沒有要擋國防特別預算，並質疑一架F-16V戰機都尚未交付，切性能也不及更新型的F-35、F-22，或其他具備更多功能的軍備，呼籲谷立言向美方與華府轉達並正視軍備「質」的提升問題。

他進一步表示，在野黨並非不審查，而是要求賴清德先到立法院說清楚。他直言，「谷立言應該跟賴清德講，不要這麼傲慢」，無論採取一問一答或同問同答方式，都應向國會說明1兆多元預算究竟要購買哪些裝備，強調目前矛頭應指向賴清德，而非在野黨。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日本人超愛！她送「古早味零食」狂被讚 一票人共鳴：配藥吃超幸福

髮廊洗頭較持久？內行人曝「3關鍵」 她實測嗨喊：撐4天不會癢

竹北三民商圈福德廣場優雅揭幕 鄭朝方：市井生活注入文化活水