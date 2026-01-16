軍購條例再被擋！下周國防部秘密會議成「一線生機」

1.25兆軍購特別條例今再被否決於院會議程外，國防部下週一將赴委員會秘密會議報告細項，成破局轉機！（圖片取自立法院國會頻道）

1.25兆軍購特別預算13日再遭程序委員會阻擋付委員會，議程草案轉送交今日院會表決；內涵軍購條例的綠營版議程今再度以48比59票被否決，而藍白所列之針對軍購的國情報告，立院決議另定期處理。藍營堅持要求國防部說明的預算細節，外交國防委員會也將於下周一（19日）召開秘密會議，邀國防部說明軍購細項，成為打破目前僵局的一線生機。

本周立法院程序委員會再度藍白聯手，將內含軍購特別條例的民進黨版報告事項否決，議程送交今日院會表決。而今針對民進黨所提之議事日程草案，最終以48票贊成、59票反對遭否決，隨後並通過藍白兩黨團所提出的報告事項議程草案，未包含國防特別預算，形同再被封殺。

藍白兩黨所提之議程將「邀請賴清德總統就國安事項及天價軍購提出國情報告」，以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案，審議前邀請總統國情報告」二國情報告案列為討論事項第一案；不過，在立法院長韓國瑜邀各黨團討論議程後，經協商共識，另定期處理。

針對價值高達1.25兆的軍購特別預算，藍營立場監持要國防部說明採購細項，否則難以審議。藍營黨政人士昨日也透露，希望執政黨能與在野黨能先針對軍購的明確做法與內容進行溝通，別一昧急於付委。

面對軍購僵局，立法院下周一（19）日也將邀請國防部部長顧立雄針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」進行秘密會議報告，並備質詢。而該藍營黨政人士也表示，目前1.25兆中包含3000億軍購裝備等，但細項沒有出來，希望部長周一報告時能說說，聽了之後也許會有不同看法，也許有些項目也一定支持。

