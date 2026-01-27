軍購條例、總預算案付委審查卡關 藍白人數優勢聯手十度封殺

藍白黨團聯手封殺國防軍購特別條例及115年度中央政府總預算案，相關議案付委審查持續卡關。（示意圖／周志龍攝）

立法院今（27）日召開程序委員會，藍、白黨團以人數優勢聯手封殺行政院所提1.25兆元國防軍購特別條例，以及115年度中央政府總預算案，相關議案付委審查持續卡關。

程序委員會今日處理民進黨團提案，將國防軍購特別條例、總預算案、行政院版《財劃法》等排入本週五院會議程，在場委員共18人，表決結果為贊成8人、反對10人，民進黨團所提議程草案在藍白聯手下未獲通過，意味著總預算案及國防軍購特別條例第十度遭到封殺。

值得注意的是，在程序委員會召開前夕，據《自由時報》報導指出，藍營正積極布局兩岸政黨交流，並傳出國共雙方透過國台辦接觸，若國民黨於本會期第十度阻擋軍購條例審查，雙方將規劃於28日對外宣布，下週一至週四在北京舉行由國民黨提案的「準智庫交流」。報導並指，台方將由國民黨副主席蕭旭岑率團，偕同智庫執行長張顯耀出席，北京方面則由國台辦主任宋濤主持，引發外界關注與討論。

對此，國民黨隨後嚴正駁斥相關報導，強調內容完全悖離事實，指控為惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息，並表示已決定採取法律行動，以捍衛清白、正視聽。

