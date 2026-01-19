軍購機密被黃國昌帶出場！林楚茵曝：還好馬上追回 本人親吐三字回應

[FTNN新聞網]吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(1/19)表示，稍早立院的軍購秘密會議報告，民眾黨立委黃國昌竟從委員會將機密資料帶走，還好第一時間被追回，對此，黃國昌聲稱，是不小心。

民眾黨立委黃國昌，資料照

國防部長顧立雄上午赴立院外交國防委員會，報告國防特別預算並備詢，而會議也採秘密會議方式進行。

過程中一度傳出，黃國昌將機密資料帶出委員會，今日擔任委員會主席的民進黨立委王定宇表示，當下有請一位國防部軍官去找黃國昌將資料帶回，黃剛出門口就將該資料拿回來。

在場的民進黨立委沈伯洋事後還原現場狀況，他指出，黃國昌質詢完，王定宇有宣告哪些事情要注意，不能洩漏，但不知為何，黃就一直往門口走，猜是急著有行程，接著就走出會議室，把機密資料也帶出去。

黃國昌說，不小心夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回委員會的會議室繳回，前後不到30秒，沈伯洋還在刻意抹黑，真是省省吧。

