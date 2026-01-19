軍購機密資料帶走慘遭砲轟！黃國昌稱：做文章大可不必

即時中心／潘柏廷報導

立法院外交及國防委員會，今（19）日上午邀請國防部長機密報告1.25兆國防特別條例；豈料，民眾黨立院黨團總召黃國昌，被不分區綠委沈伯洋及林楚茵指控，將機密資料帶離會議室，儘管黃國昌宣稱前後時間不到30秒，仍慘遭綠營砲轟。對此，黃國昌下午也試圖還原案發經過，還稱想要在這種事情做文章只有4個字「大可不必」。

黃國昌今日下午在立法院中興大樓一樓受訪表示，他早上在外交國防委員會的專案報告，而他先前說過，自己在美國的時候就知道會安排這場會議，「老實說開會以前，本來還有一些期待」。

接著，黃國昌說，因為對於接下來特別條例的處理，乃至於延伸特別條例所編列的特別軍購，事實上在不瞭解內容情況下國會無從審查，「只不過今天早上開會以後，必須老實說，還滿失望的；準備非常多資料要質詢，結果上去5分鐘召委就站起來，因此到現在還在思考，這件事情到底要怎麼樣繼續往前走，才能夠負責任扮演監督的角色」。

同時，黃國昌稱，裡面有5個品項，因為美國國務院已經公布，接下來可能會花比較多時間，在不同場合和機會公開說自己對於這些品項的評估與看法；其他部分既然國防部編列為機密，那就尊重國防部編列為機密的決定，等到不再是機密的時候，再逐一清楚的檢視。

針對今早發生的爭議事件，黃國昌宣稱，由於他準備非常多資料到外交及國防委員會，所以等到他走的時候，把國防部準備的資料與他準備的資料，就一起帶走，結果走到樓梯口自己發現有國防部的東西，於是返回外交及國防委員會門口並交還資料。

黃國昌還說，自己沒有甚麼好自證，走出去發現就掉頭回來，過程非常清楚，而想要在這種事情做文章只有4個字「大可不必」，他更放話，如果認為有違反議事規定，那就按照議事規定加以處理。









