軍購活逮馬杜洛秘密武器？軍方低調： 不排除任何籌獲可能

美軍在1月3日活逮委內瑞拉總統馬杜洛的行動中，動用一款稱為「擾亂器」的新式秘密武器，讓三角洲部隊攻堅馬杜洛官邸時，官邸武裝護衛紛紛口鼻流血倒地，如入無人之境成功完成任務，震驚全球。這款秘密武器到底為何?未來國防部是否也會考慮採購?軍方人士指出，不排除任何獲得可能。

軍方規劃，未來國軍武器籌獲，將在現有多元籌獲途徑，規劃更多國外已部署有實績新興裝備，運用最新武器裝備發展戰術戰法，快速籌獲部署。

國軍多年來積極的發展「不對稱作戰」戰力，面對大陸武器及兵力部署的「人海戰術」，我方必須以小博大，以一擋百，傳統武器恐已不敷所需，而需要更具效能的新式武器裝備，這款美軍曝光的聲波干擾器，或許是未來的選項。

軍方官員表示，目前並未深入了解美軍是使用何種武器，但依據未來新興武器快速籌獲部署規劃，會用這樣原型開發、小批量採購快速驗測新興科技是否符合作戰需求，會採取小批量採購測試、快速建案、儘速獲得。

這種尚未公開的定向能量武器（DEW），目前尚無法正確得知原貌及操作模式，但從美國總統川普受訪時，已親口證實這種新武器的存在。

一名馬杜洛身邊的警衛回憶說：「當直升機出現進入該區域，隨後他們發射了某種東西，像一種非常強烈的聲波。突然之間，就感覺頭好像從裡面炸開一樣，所有人都開始流鼻血，有些人甚至吐血倒在地上，完全動彈不得。那種聲波武器，讓大家站都站不起來。」

聲波干擾器在實戰中發揮「不戰而屈人之兵」恐怖效能，不但可讓敵方防空網失效，部隊也可利用這種能量武器，打通「局部失能區」，讓敵方武器與人員失能，在對方尚未反應前就完成任務。不管是自行研發獲是透過軍購方式，或許是國軍未來作戰方式的一個選項。

