軍購爭議再升溫！綠指柯志恩失格 藍反擊「雙標作秀害台灣」

國民黨高雄第八選區市議員參選人黃裕庭（右2）。國民黨高市黨部提供



藍白陣營昨杯葛軍購法案，綠營怒轟國民黨高雄市長候選人柯志恩曾稱「高雄對抗中保台免疫」、封殺軍購討論，行為失格。國民黨反擊，民進黨再度高舉抗中保台轉移監督失職，強調軍購案尚未送院會，柯志恩未投票封殺，並批綠營議員林智鴻、鄭孟洳不進議會審預算、只顧派系作秀，雙標才是真正害台灣。

國民黨高雄第八選區市議員參選人黃裕庭表示，民進黨在面對監督失職爭議後，選擇轉移焦點，再度端出「抗中保台」作為政治神主牌，企圖掩蓋自身問題。

黃裕庭強調，所謂軍購特別條例目前仍停留在立法院程序委員會，尚未送交院會表決，柯志恩所屬的教育文化委員會也與軍購案無關，根本不存在「投票封殺」的情況，直批綠營連基本議事程序都搞不清楚。

黃裕庭進一步表示，民進黨現任市議員林智鴻、鄭孟洳領著市民納稅錢，卻未在議會為市民把關預算，反而忙於派系操作與政治作秀，把議會當作演員訓練班、把抗中保台當提款機，這種愧對市民託付的行為，才是真正的「害台灣」。

民進黨青年參選人張以理、張耀中、林浤澤，與市議員林智鴻、鄭孟洳組成的「高雄捍衛隊」質疑藍白陣營在立法院多次杯葛總預算及軍購相關條例，並點名國民黨高雄市長候選人柯志恩，指其曾多次投下反對票，且在媒體專訪中稱「高雄對抗中保台免疫」，批評該說法形同將捍衛台灣的理念比喻為「病毒」，相關言論引發爭議。

