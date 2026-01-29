軍購爭議延燒！國防部回應爭議 強調預算若動到就得「打掉重練」

國防部政務辦公室主任孫立方中將與國防部戰略規劃司司長黃文啓中將今（29）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。 圖：CNEWS匯流新聞網提供

[Newtalk新聞] 行政院日前提出 1.25 兆國防特別條例，卻持續遭國民黨、民眾黨封殺。國防部政務辦公室主任孫立方中將與國防部戰略規劃司司長黃文啓中將今（29）日受訪，再度就《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》審議、軍購流程、資訊揭露與外界流傳軍購數字等爭議，說明機密專報與公開資訊安排，及整體獲得規劃書、發價書與預算銜接時程等作業限制。

國防部政務辦公室主任孫立方中將與國防部戰略規劃司司長黃文啓中將今（29）日接受 CNEWS 匯流新聞網政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。

針對外界質疑軍購透明度，孫立方表示，軍購前期作業時間長，需與美方密切協調，在相關程序尚未完成前，雙方依默契不會對外說明。不過，美方完成程序後，國防部會在立法院以機密會議向立委報告，並於會後提出公開版本對外說明，強調國防部仍持續思考如何向社會溝通。

黃文啓則說明，軍購建案的核心文件為「整體獲得規劃書」，預算書表則依據該文件中的期程與工項編列，排列各年度武器系統進度與所需經費。若預算未依據規劃書編列，將與實際執行完全脫節。

他指出，整體獲得規劃書除主要武器裝備外，還包括附屬工程、後勤維保、接裝訓練與行政費用等，若條例僅列主要裝備，將與既有規劃無法吻合。目前特別預算書表已完成行政院審議，條例一旦通過即須送出；若預算項目再改動，必須重修書表並重新走核定程序。

黃文啓強調，建案規定中，預算差異只要超過 10 億元就須重新審查，一旦動到系統分析，程序就必須全面重來。他直言，「7天內要送預算書表根本不可能」，若版本重改，恐導致已核定文件打掉重練，整體流程重新開始。

針對資訊揭露方式，黃文啓提及，過往特別預算條例多僅列裝備項目，具體型號與細節於預算書表階段呈現。因應在野黨質疑資訊不足，國防部在機密專報中已逐項說明並包含金額，只是公開資料未必呈現細部數字。

談及軍售案保密問題，黃文啓表示，部分案件尚未完成美方知會國會程序，依規定仍屬機密；台美共同採購案亦屬國與國協議，在程序完成前僅能於機密專報向立委說明。

對於外界流傳「6、7千億」軍購延遲欠額，孫立方表示相關說法錯誤，22項軍購中實際延遲僅3項，部分案件甚至進度超前。他指出，延遲與原物料價格、俄烏戰爭及疫情期間產線人力變動等因素有關。

黃文啓補充指出，相關數字多引用卡托研究所與喬治梅森大學資料，但其使用知會國會價格推算，與實際「發價書」價格不同，單在價格上可能就差距數百億元。他並提及，過去也曾有立委賴士葆質疑價格落差，實際原因即在不同階段價格差異。

黃文啓也說明，美方在提供發價書前會由跨部門審查，並由國防安全合作局協助評估主合約商與價格。發價書設有效期限，若預算拖延，價格與供應商產能可能改變，進一步延長採購流程；而依規定，預算未經立法院通過前，發價書亦不得簽署。

談到台灣之盾與AI系統，黃文啓指出，特別預算重點包括快速擊殺鏈、AI輔助決策與提升防衛韌性，並涵蓋精準火力、無人機與反無人機、防空反導與軍備量能提升等七大面向。

在採購門檻與火炸藥爭議部分，孫立方表示，外購火炸藥時重點是能否自國際市場取得，而非在台生產，相關採購條件過去20年未曾改變，並依《採購法》辦理。他指出，若門檻設太高反而可能被質疑圖利特定廠商，而押標金、履約保證與驗收程序已形成多重保障。

對於是否存在掮客介入空間，黃文啓表示，軍購為政府對政府交易，國防部提出性能需求後由美方尋找廠商，並由美國政府保證程序合法與價格合理，強調軍購制度長期受到信任。

