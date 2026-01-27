軍購爭議成「迴力鏢」？張啓楷：公開項目國防部為何還要抹黑

【警政時報 包克明／臺北報導】針對行政院與國防部連日批評民眾黨所提《國防軍事採購特別條例》，指恐造成對美軍購「窒礙難行」，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷委員今（27）日嚴正回應，強調民眾黨版本並非阻礙軍購，而是以務實、透明方式確保國防資源真正用在刀口上。他質疑行政院與國防部的說法形同自打臉。

張啓楷強調，民眾黨版本分期監督、不讓預算失控！(圖／張啓楷國會辦公室)

張啓楷指出，民眾黨提出以 4,000億元分期編列的軍購特別預算，所有採購項目皆來自美國國防部與台灣政府已公開、已同意之軍售內容，「請問有哪一項是民進黨政府不同意的？」

廣告 廣告

張啓楷表示，行政院與國防部連日攻擊民眾黨方案，反而像「迴力鏢」般打到自己。(圖／張啓楷國會辦公室)

張啓楷表示，民眾黨邀集多位國防專家與退役將領，全面檢視民進黨所提出1.25兆元軍事採購特別條例，發現其中存在預算浮濫、灌水膨脹，甚至出現由上而下的政治點菜問題，才因此提出規模更合理、監督更嚴謹的替代方案。

他進一步指出，行政院與國防部連日攻擊民眾黨方案，反而像「迴力鏢」般打到自己。事實上，美國國防安全合作署早在去年12月17日即於官網公告逾3,000億元的對台軍售內容，所有資訊均屬公開，並無任何機密疑慮。

張啓楷舉例，民眾黨版本第四條已明列相關採購項目，包括海馬士多管火箭系統82套、精準火箭1,203箱、陸軍戰術飛彈系統420套，總經費約 1,276億元，每一項目與金額皆清楚載明、來源透明。

張啓楷強調，民眾黨版本另一重要關鍵，在於採取「分期、逐年編列」方式，每年檢視是否符合實際需求、是否如期交貨，讓立法院與社會大眾得以持續監督，確保國防預算真正強化台灣防衛能力。

張啓楷並向行政院喊話指出，民眾黨與國民黨即將提出的不同版本，應理性、務實、科學地坐下來討論，而非以抹黑方式回應監督，「否則最後只會形成回檔效應，反而證明自己站不住腳。」

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告