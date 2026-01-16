軍購特別條例不只2頁！ 黃重諺：中國最樂見1.25兆特別預算延宕
民眾黨立委黃國昌日前匆忙赴美，稱與美方溝通國防預算及關稅，但返國後卻又稱「反軍購決心更強烈」，對於在野批評國防特別採購條例「只有A4紙2頁」，國安會諮委黃重諺今天在廣播節目中澄清，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」共有6頁，內容詳細說明台灣急需的軍備項目，而且若特別條例通過後，特別預算將會很清楚說明台灣急需要哪些武器系統，包括精準火砲等等。黃重諺強調，我方對於這些項目均已與美方充分討論。而中共去年底軍演特別把台灣要增購的海馬士武器拿出來點名要打擊，可見中國很在乎特別軍購案，「軍購延遲的結果，確實是中國想看到的。」
國安會諮委黃重諺日前接受「寶島聯播網」主持人周玉蔻專訪，於今天上午播出。由於中央政府總預算包括的年度國防預算，還有攸關應對中國武力侵犯的、提升台灣整體防衛戰力的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」一直遭到在野黨在立法院杯葛，至今總預算未審查，而國防採購特別條例在本週已經是第7度遭「卡關」在程序委員會，未能交付委員會審查。但民眾黨主席、立委黃國昌日前閃電訪美回國後，卻又批「特別預算灌水」，揚言更堅定反對軍購，對於這種情況，周玉蔻問黃重諺，國安會是否有掌握，到底黃國昌與美方有何約定？難道美方沒有清楚告知黃國昌特別軍購的內容與重要性？
黃重諺表示，其實美方支持台灣強化國防特別條例與特別預算的訊息其實在11月多就有了，在賴清德總統去年（2025年）11月26號宣布了「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」這一項重大的國防採購，要準備、要開始進行的記者會之後，當時AIT的處長谷立言（Raymond Green）很快就在臉書發了一個訊息，表示美國在台協會對賴清德總統所提出的新台幣1兆2500億元的國防特別預算表示歡迎，他的理由是說台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，為嚇阻全球和平繁榮所面臨的空前挑戰，在國防上做出關鍵且必要的投資，所以這是美方的態度。
黃重諺強調，這是美方的態度，是美方的立場，對於台灣的強化國防這件事情，「坦白說不只台灣的事情，甚至是整個印太、整個第一島鏈的穩定安全的事情，也是民主世界的這些安全的問題，因此在台灣推動這件事情的過程中，確實美方非常關切。」
黃重諺說明，首先這項1兆2500億元相關的項目，其實都是經過台灣跟美方 基於台灣在國防上的需要，未來8年整個建軍上的急迫性跟必要性，討論後由我方進行編列。「所以沒有所謂這當中還有拆成哪一個部分，可以另外弄出來。
而是它本身就是一個針對目前台灣需要的完整方案。」
至於周玉蔻問到，國民黨會不會因爲黨主席鄭麗文今年將與中國國家主席習近平「鄭習會」，因此考慮到反對軍購？
對此，黃重諺說，「我們當然不會因為在野黨他各自有自己的行程安排跟國外的這些交流，我覺得很好，也很重要，特別是大家千萬不要忘了一件事情，其實台灣現在在全球裡面，不管在科技上、在半導體上，不管在去年台灣變成是全球股市的前八大，甚至有到第七大。再來是台灣的總體國力在國際上越來越往上升，所以每一個無論是在朝或是在野的政治人物，特別是領導者，確實要對不管是外交、國防，都應該有進一步而且深切的了解。」
對於黃國昌訪美溝通的效果，黃重諺表示，美方一定會利用這個機會，很清楚的告訴無論是民眾黨主席黃國昌，或是未來其他任何的政黨的政治人物，為什麼台灣要投資國防，為什麼台灣需要這些裝備，美方跟台灣之間為什麼會這樣商量，必須要這樣做。
黃重諺強調，所以其實如果在黨的主席領導者有機會多和特別是台灣最重要的友盟之一的美方，去做這些了解，了解國防，了解印太情勢，了解雙方的合作有哪些可以持續推進，其實都是非常正面的。而且是應該的。」
對於美方出手幫助與台灣在野黨領導人進行溝通，國安會或是總統府幕僚會被批評為何需要美方幫忙？周玉蔻問黃重諺會不會難過，黃重諺說：「不會。換個角度想，溝通就是本來就必須要嘗試各種可能的努力。「有時候是我們做，有時候有美方，大家相互協力。這讓大家知道說原來國際是這樣子的，其實不是只有我們自己。因為特別是台灣在全球這樣的處境、地位，包括總體國力，其實你在參與公共事務的時候就必須知道、同時需要知道，且清楚知道這些事情。」
對於在野黨是否會因為要維繫與中國的關係，而必須要對國防採購特別條例投下反對票，黃重諺相信，應該不會，政黨應該不會為了跟對外一些事，而在國內做杯葛。不過，黃重諺表示，1.25兆的國防採購特別條例與特別預算延宕，這確實是中國最想看到的結果。
黃重諺也以這次美國在去年12月底宣布新增對台出售更多數量的海馬士多管火箭系統為例，黃重諺說，中共這次對台演習名稱所謂「正義使命-2025」，應驗了華人文化中「命中缺什麼，就取什麼名字。」中國官媒的文宣還特別把台灣的海馬士系統拿出來「點名」要摧毀，可見中國對於台灣投資的防衛武器裝備是介意的。就以海馬士為例，確實對中共有很高嚇阻效果。反過來說，軍購延遲的結果，確實是中國想看到的，這也更顯示出國防採購特別預算很重要。
周玉蔻也問黃重諺，如果柯文哲與黃國昌被說服支持1.25兆特別預算，民進黨會不會欠了他們人情？或者是有答應要特赦柯文哲當作交換條件？ 黃重諺表示，「不可能，因為司法歸司法」兩者是不同的事件。
至於是否相信黃國昌會愛台灣、支持強化國防，黃重諺說「必須相信，因為每人做事有自己的眉角。」
更多太報報導
總預算與特別條例「拖的有點久」影響國安 黃重諺：賴總統沒委屈但比較急切
隱藏版開支？ 軍購特別預算後續恐不只1.25兆 退將：作業維持費將暴增
7度擋國防條例...在野轉向了！藍營人士曝條件：春節前有機會通過
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 3 小時前 ・ 51
缺席婚宴竟遭討「紅包差額」補餐費 本土女星怒轟：不辦更省錢
林采緹長相亮麗、身材火辣，吸引許多粉絲喜愛，除了演藝事業有成之外，副業也同樣經營有聲有色。近日，林采緹指出在Threads上看到關於參加婚宴紅包禮金的議題，竟讓她看到一肚子火。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 11
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 344
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 16
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 295
周品均自稱23歲發明「台灣超商取貨」 網貼維基百科質疑：想流量想瘋？
「電商女王」前東京著衣創辦人周品均，近日因在社群再度提及遭前夫鄭景太家暴，被前夫提告加重誹謗罪，引發關注，如今則再因自稱「台灣的超商取貨」是她發明的，再度掀起輿論關注，有粉絲力挺，但也有被網友批評「想流量想瘋了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 33
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 84
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 78
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 229
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 50
好險不是邱議瑩出線？ 郭正亮曝：資源至少多柯志恩10倍
民進黨高雄市長初選13日民調結果出爐，立委賴瑞隆脫穎而出，將代表綠營迎戰國民黨參選人柯志恩。前立委郭正亮分析指出，柯志恩最擔心面對的人選其實是高雄市長陳其邁，因為陳在高雄的影響力無孔不入，其支持的立委邱議瑩所擁有的資源「大到這輩子都想不到」，至少是柯志恩的10倍。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 22
母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌 她警告：含一級致癌物
營養師黃品瑄表示，曾有一對母女因長期於家中囤放劣質紙箱，結果兩人一同罹患白血病。她提醒，品質不良的紙箱在製作過程中使用含甲醛的膠水、油墨，長期吸入對身體健康威脅不小。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 23
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 11 小時前 ・ 14
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 292
2026年3星座大轉運！衰神退散障礙全消…第1名運勢超旺、事業一飛沖天
新的一年到來，12星座也出現新氣象，某些星座在過去幾年，發展相對受限，星座專家Amada老師在節目《命運好好玩》中分享好消息，有3星座將在2026年揚眉吐氣，擺脫衰運，展開大好人生。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了
各黨派積極備戰2026九合一選舉，民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，立委陳亭妃險勝林俊憲2.69％，確定代表民進黨出戰國民黨參選人、立委謝龍介。經常談論時事的網紅Cheap也點出陳亭妃初選勝出關鍵，預言「謝龍介是沒機會了！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 81
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
經典賽》中華隊陳傑憲笑談上廁所時接下隊長任務 使命感讓他全力以赴
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，中華隊今（15日）公布32人集訓名單，同時確定由陳傑憲續任隊長。談到再次接下隊長一職的過程，陳傑憲笑稱過程相當尷尬，透露這份使命感其實是在上廁所時完成。Yahoo奇摩運動 ・ 21 小時前 ・ 13