軍購特別條例不只2頁！ 黃重諺：中國最樂見1.25兆特別預算延宕

國安會諮詢委員黃重諺（右）2026.1.15接受「寶島聯播網」主持人周玉蔻訪問，談及政府總預算與「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」在立法院遭在野黨杯葛，結果是中共樂見的。截自YouTube直播



民眾黨立委黃國昌日前匆忙赴美，稱與美方溝通國防預算及關稅，但返國後卻又稱「反軍購決心更強烈」，對於在野批評國防特別採購條例「只有A4紙2頁」，國安會諮委黃重諺今天在廣播節目中澄清，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」共有6頁，內容詳細說明台灣急需的軍備項目，而且若特別條例通過後，特別預算將會很清楚說明台灣急需要哪些武器系統，包括精準火砲等等。黃重諺強調，我方對於這些項目均已與美方充分討論。而中共去年底軍演特別把台灣要增購的海馬士武器拿出來點名要打擊，可見中國很在乎特別軍購案，「軍購延遲的結果，確實是中國想看到的。」

國安會諮委黃重諺日前接受「寶島聯播網」主持人周玉蔻專訪，於今天上午播出。由於中央政府總預算包括的年度國防預算，還有攸關應對中國武力侵犯的、提升台灣整體防衛戰力的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」一直遭到在野黨在立法院杯葛，至今總預算未審查，而國防採購特別條例在本週已經是第7度遭「卡關」在程序委員會，未能交付委員會審查。但民眾黨主席、立委黃國昌日前閃電訪美回國後，卻又批「特別預算灌水」，揚言更堅定反對軍購，對於這種情況，周玉蔻問黃重諺，國安會是否有掌握，到底黃國昌與美方有何約定？難道美方沒有清楚告知黃國昌特別軍購的內容與重要性？

黃重諺表示，其實美方支持台灣強化國防特別條例與特別預算的訊息其實在11月多就有了，在賴清德總統去年（2025年）11月26號宣布了「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」這一項重大的國防採購，要準備、要開始進行的記者會之後，當時AIT的處長谷立言（Raymond Green）很快就在臉書發了一個訊息，表示美國在台協會對賴清德總統所提出的新台幣1兆2500億元的國防特別預算表示歡迎，他的理由是說台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，為嚇阻全球和平繁榮所面臨的空前挑戰，在國防上做出關鍵且必要的投資，所以這是美方的態度。

黃重諺強調，這是美方的態度，是美方的立場，對於台灣的強化國防這件事情，「坦白說不只台灣的事情，甚至是整個印太、整個第一島鏈的穩定安全的事情，也是民主世界的這些安全的問題，因此在台灣推動這件事情的過程中，確實美方非常關切。」

黃重諺說明，首先這項1兆2500億元相關的項目，其實都是經過台灣跟美方 基於台灣在國防上的需要，未來8年整個建軍上的急迫性跟必要性，討論後由我方進行編列。「所以沒有所謂這當中還有拆成哪一個部分，可以另外弄出來。

而是它本身就是一個針對目前台灣需要的完整方案。」

至於周玉蔻問到，國民黨會不會因爲黨主席鄭麗文今年將與中國國家主席習近平「鄭習會」，因此考慮到反對軍購？

對此，黃重諺說，「我們當然不會因為在野黨他各自有自己的行程安排跟國外的這些交流，我覺得很好，也很重要，特別是大家千萬不要忘了一件事情，其實台灣現在在全球裡面，不管在科技上、在半導體上，不管在去年台灣變成是全球股市的前八大，甚至有到第七大。再來是台灣的總體國力在國際上越來越往上升，所以每一個無論是在朝或是在野的政治人物，特別是領導者，確實要對不管是外交、國防，都應該有進一步而且深切的了解。」

對於黃國昌訪美溝通的效果，黃重諺表示，美方一定會利用這個機會，很清楚的告訴無論是民眾黨主席黃國昌，或是未來其他任何的政黨的政治人物，為什麼台灣要投資國防，為什麼台灣需要這些裝備，美方跟台灣之間為什麼會這樣商量，必須要這樣做。

黃重諺強調，所以其實如果在黨的主席領導者有機會多和特別是台灣最重要的友盟之一的美方，去做這些了解，了解國防，了解印太情勢，了解雙方的合作有哪些可以持續推進，其實都是非常正面的。而且是應該的。」

對於美方出手幫助與台灣在野黨領導人進行溝通，國安會或是總統府幕僚會被批評為何需要美方幫忙？周玉蔻問黃重諺會不會難過，黃重諺說：「不會。換個角度想，溝通就是本來就必須要嘗試各種可能的努力。「有時候是我們做，有時候有美方，大家相互協力。這讓大家知道說原來國際是這樣子的，其實不是只有我們自己。因為特別是台灣在全球這樣的處境、地位，包括總體國力，其實你在參與公共事務的時候就必須知道、同時需要知道，且清楚知道這些事情。」

對於在野黨是否會因為要維繫與中國的關係，而必須要對國防採購特別條例投下反對票，黃重諺相信，應該不會，政黨應該不會為了跟對外一些事，而在國內做杯葛。不過，黃重諺表示，1.25兆的國防採購特別條例與特別預算延宕，這確實是中國最想看到的結果。

黃重諺也以這次美國在去年12月底宣布新增對台出售更多數量的海馬士多管火箭系統為例，黃重諺說，中共這次對台演習名稱所謂「正義使命-2025」，應驗了華人文化中「命中缺什麼，就取什麼名字。」中國官媒的文宣還特別把台灣的海馬士系統拿出來「點名」要摧毀，可見中國對於台灣投資的防衛武器裝備是介意的。就以海馬士為例，確實對中共有很高嚇阻效果。反過來說，軍購延遲的結果，確實是中國想看到的，這也更顯示出國防採購特別預算很重要。

周玉蔻也問黃重諺，如果柯文哲與黃國昌被說服支持1.25兆特別預算，民進黨會不會欠了他們人情？或者是有答應要特赦柯文哲當作交換條件？ 黃重諺表示，「不可能，因為司法歸司法」兩者是不同的事件。

至於是否相信黃國昌會愛台灣、支持強化國防，黃重諺說「必須相信，因為每人做事有自己的眉角。」

