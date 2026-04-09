軍購特別條例朝野協商 嚴德發示警最大威脅：時間拖越久戰力間隙越大

立法院外交國防委員會今（9）日將進行軍購特別條例的朝野協商，對於國防預算及特別預算至今沒有通過，退輔會主委嚴德發表示，和平要靠實力，現在最大威脅是中共，若時間拖越久，產生的戰力戰力間隙就會越大，盼大家都能支持軍購案。



今天由民進黨外交國防召委陳冠廷邀請在野黨及國防部進行朝野協商，不過目前傳出在野黨將不會出席，而對於目前國防特別預算及總預算卡關，曾任國防部長的嚴德發受訪指出，和平靠實力，大家都共同希望和平，現在最大的威脅就是中共，不管是海上、空中的機艦繞台，大家心中都會反感跟不安。



嚴德發表示，如何確保和平，就是要靠實力，而實力怎麼來，就是要有自我防衛的能力，我們不跟中共做軍備競賽，他們超過了台灣11倍，但最起碼台灣的安全要維護，所以希望朝野能夠支持國防部的軍購預算，因為他們是經過縝密的規劃，因為自己也當過國防部長，建軍規劃是從作戰需求開始，三軍的需求要如何到位，都需要時間，而時間不等人，若拖的越長越久，戰力間隙會越拉越大，希望能確保迅速建立實力，盼大家都能支持軍購案。



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